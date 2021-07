Bukan Lagu The Beatles, Ini Lagu Favorit McCartney Sepanjang Masa

PAUL McCartney menyebut lagu God Only Knows dari The Beach Boys menjadi favoritnya. Hal itu disampaikan di tahun 2007 ketika ditanyakan tentang lagu yang paling berarti baginya.

Lagu milik grup pelopor musik pop yang dirilis tahun 1966-an itu membuatnya merinding. The Beatles pun sering membicarakan lagu itu dalam berbagai wawancara di berbagai kesempatan.

McCartney menjelaskan membawakan lagu klasik The Beach Boys bersama Brian Wilson adalah momen penting bagi dirinya.

“'God Only Knows' adalah salah satu dari sedikit lagu yang membuat saya menangis setiap tiap kali mendengarnya. Ini hanya sebuah lagu cinta, tapi lagu ini dibuat dengan brilian. Itu menunjukkan kejeniusan Brian,” ujarnya.

Ia pun terus memuji lagu tersebut dan membagikan hubungan pribadinya dengan lagu tersebut.

“Saya sebenarnya pernah menyanyikannya lagu ini dengan dia dan saya takut untuk mengatakan bahwa selama soundcheck saya tercengang. Terlalu berat untuk berdiri di sana sambil menyanyikan lagu ini," tuturnya.

Tak hanya di kesempatan itu, pada tahun 1990, saat tur di Jepang, McCartney kerap berbicara panjang lebar dalam sebuah wawancara dengan David Leaf tentang kecintaannya pada Pet Sounds, album yang memuat lagu tersebut.

Ia juga mengungkapkan kenangan saat pertama kali membentuk band dan bagaimana lagu itu mengubah segalanya untuknya dan The Beatles.

“Kami dulu mengagumi nyanyiannya, nada falsetto yang tinggi dan jenis lirik 'California'. Pet Sounds membuat saya seperti sedang keluar dari air. Pertama-tama, itu adalah tulisan Brian. Saya sangat menyukai albumnya,” ujarnya.

Ia pun sampai membelikan anak-anaknya salinan album tersebut.

“Saya membelikan anak-anak saya masing-masing salinannya untuk pendidikan mereka dalam hidup. Saya pikir tidak ada yang dididik secara musik sampai mereka mendengar album itu. Saya menyukai penulisan dan lagu-lagunya,” pungkasnya.(OL-5)