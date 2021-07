Catat, 10 Novel Best Seller untuk Mengisi Waktu di Rumah

UNTUK memanfaatkan waktu di rumah selama kebijakan PPKM darurat, Media Indonesia telah merangkum 10 novel best seller untuk menjadi kawan. Anda pun bisa membaca buku favorit sembari bersantai.

1. Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat

Novel ini merupakan novel terjemahan novel The Subtle Art of Not Giving a F*ck karya Mark Manson, yang menjadi daftar best seller oleh The New York Times.

Buku ini mengajarkan pembaca untuk membuka pikiran bahwa terdapat hal penting yang tidak perlu dipersoalkan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan untuk lebih cuek dengan hal yang kurang penting.

2. Kami (Bukan) Sarjana Kertas

Novel best seller karya J.S. Khairen ini menyajikan cerita humor khas anak kuliahan. Di dalamnya, terdapat banyak tokoh yang menjadi representasi jenis mahasiswa yang sering kita temui saat kuliah.

Baca juga: Hari Buku Nasional, Ganjar Dapat Kado Spesial dari Anak 11 Tahun

3. Orang-Orang Biasa

Novel karya Andrea hirata ini bisa membuka mata kita tentang nilai pendidikan, pengorbanan, serta dedikasi. Novel ini juga mengangkat isu bullying, yang bukan hanya terjadi di dunia pendidikan, namun juga di tengah masyarakat. Novel ke-10 karya Andrea ini menyuguhkan latar belakang yang modern dan berbeda dari karya sebelumnya.

4. Si Anak Badai

Nama Tere Liye pada novel fiktif tentunya tak perlu diragukan. Novel best seller ini menceritakan seorang anak kampung yang pergi bertualang untuk mempertahakan martabat kampungnya. Terutama dari berbagai skasus rekayasa yang mengancam.

5. Ayahku (Bukan) Pembohong

Satu lagi karya ciamik dari Tere Liyem, yang layak dijadikan rekomendasi bacaan selama di rumah. Bagaimana seorang ayah menceritakan pengalaman luar biasa dalam hidupnya kepada sang anak dan cucunya.

Mulai berpetualang ke lembah yang indah, hingga bersahabat dengan legenda sepak bola ternama. Namun, cerita tersebut tidak satu pun dipercaya oleh anaknya. Serta, hanya dianggap sebagai dongeng dan cerita bohong. Setelah ayahnya meninggal, satu per satu cerita pun terbukti.

Baca juga: Dewi Lestari Merekonstruksi Imaji dengan Riset

6. Tapak Jejak

Novel tentang petualang lainnya, yakni Tapak Jejak, karya musisi dan youtuber Fiersa Besari. Novel ini merupakan memoir dan kelanjutan cerita dari buku ‘Arah Langkah’.

Karya musisi ini melanjutkan cerita petualangan mengunjungi wilayah timur Indonesia. Serta, menelusuri keindahan alam, budaya dan tradisi. Bahkan, menembus dinding kegelisahan terhadap makna keluarga dan rumah.

7. Habibie & Ainun

Rekomendasi novel kali ini tentang kisah cinta romantis B.J. Habibie dan Ainun. Kisah cinta hingga akhirnya memutuskan menikah dan memulai perjuangan di Jerman. Pada setiap bab, pembaca akan disuguhi doa dan puisi dari kedua insan ini.

Novel ini juga menyajikan cerita romantis, unik, lucu dan perjuangan dari Pak Habibie dan Ainun, yang selama ini tidak diketahui publik.

Baca juga: Usaha Kuliner Rumahan Masih Diminati di Tengah Pandemi

8. Wingit

Kali ini, kami merekomendasikan novel horor dengan judul Wingit karya Sara Wijayanto. Novel ini benar-benar memainkan theater of mind dari pembaca, sehingga membuat bulu kuduk merinding.

Novel ini menceritakan 7 arwah yang pernah ditemui Sara. Sang penulis juga menceritakan awal pertemuan dari arwah-arwah tersebut, hingga akhirnya bersahabat.

9. Kisah Tanah Jawa: Tikungan Maut

Masih seputar novel horor. Ada Kisah Tanah Jawa: Tikungan Maut, yang merupakan buku ke-5 dari enam seri yang tersedia. Novel ini menceritakan kisah kecelakaan tragis bus study tour di tikungan maut Paiton, Jawa Timur.

10. KKN Di Desa Penari

Tidak kalah menarik, kisah misteri KKN di Desa Penari yang viral di Twitter, hingga di masuk layar lebar. KKN di Desa Penari mengisahkan petualangan horor yang dialami 6 orang saat melakukan kuliah kerja nyata di suatu daerah. Lalu, mereka bertemu dengan Badarawuhi yang merupakan jin penari di daerah mistis tersebut.(OL-11)