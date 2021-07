Grohl Ungkap Inspirasi Permainan Drumnya untuk Album Nevermind

DAVE Grohl telah memberikan dampak yang besar pada musik sebagai drumer dari Nirvana sebelum menjadi gitaris Foo Fighters.

Dalam wawancara terbaru dengan penyanyi Pharrell Williams di From Cradle to Stage, Grohl berkata dia tidak merasa dirinya merupakan drumer yang hebat karena dia “mengambil” sebagian besar permainan drumnya di album klasik Nirvana Nevermind dari aksi funk and disko seperti Gap Band, Cameo, dan Tony Thompson dari Chic.

“Saya tidak bisa membaca musik. Saya tidak bisa dulu dan saya masih tidak bisa sekarang. Yang ingin saya lakukan hanyalah berada di barisan drumer yang semuanya bermain drum,” ujar Grohl tentang masuknya dia ke dunia drum dan perkusi, setelah Pharrell mengatakan dia tidak menganggap dirinya sebagai drummer yang hebat seperti Grohl.

“Berhentilah mengatakan bahwa saya adalah seorang drummer yang baik karena saya adalah drummer yang paling biasa,” ujarnya.

“Jika Anda mendengarkan Nevermind, rekaman Nirvana, saya menarik begitu banyak hal dari The Gap Band dan Cameo dan Tony Thompson di setiap lagu itu. Ini semua disko, itu saja. Tidak ada yang membuat koneksi,” tambah Grohl.

Grohl bahkan ingat ketika memberi tahu Tony Thompson tentang inspirasi tersebut.

“Dia datang ke rumah saya untuk barbekyu dengan seseorang,” kata Grohl. "Saya seperti, 'Bung, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena saya berhutang banyak kepada Anda sehingga saya telah merenggut Anda dari seluruh hidup saya.'” Dia berkata, 'Saya tahu.'

Drain Youn adalah lagu yang dimaksudkan oleh Grohl tempat dia banyak mendapatkan inspirasi dari Tony. (OL-1)