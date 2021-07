Konser Seal Dan Fatboy Slim Akan Meriahkan Pesta Penutupan Euro 2020 

PEMEGANG hak siar Euro 2020, Mola menggelar Mola Chill Festival sebuah konser musik 13 jam yang menghadirkan lebih dari 25 artis lokal dan internasional untuk menutup turnamen sepak bola EURO 2020.

Mola Chill Festival akan disiarkan secara live mulai dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB dengan penampilan istimewa dari musisi legendaris Seal, Fatboy Slim, grup band Kodaline dan Peach Tree Rascals.

Acara ini pun akan dipandu oleh peraih Grammy Awards asal Inggris Jacob Collier, Eno ‘NTRL’, Stevi Item, Nadila Ernesta dan Intan Aletrino.

Lebih dari dua puluh musisi Indonesia akan ikut meramaikan acara ini diantaranya Efek Rumah Kaca, The S.I.G.I.T, Monita Tahalea, Shaggy Dog, White Shoes And The Couples Company dan banyak lagi.

Line Up para artis selengkapnya dapat dilihat di akun Instagram @mola.living.

“Mola Chill Festival kembali digelar untuk menemani penonton Mola menunggu puncak acara final UEFA EURO 2020 yang akan kami siarkan di malam yang sama. Acara ini bisa juga dikatakan sebagai bentuk perayaan kami karena pelanggan Mola kini menembus dua juta pelanggan berbayar,” ujar Perwakilan Mola Mirwan Suwarso.

“Yang menggembirakan adalah pertumbuhan pesat jumlah pelanggan paket non-olahraga kami, bukti nyata bahwa masyarakat semakin mengapresiasi kurasi konten hiburan Mola. Sehingga kami pun segera melipatgandakan investasi konten hiburan di Mola, dan dalam beberapa bulan ke depan, akan semakin banyak konten hiburan berkualitas yang segera tampil di Mola.” tambah Mirwan.

Mola adalah sebuah platform hiburan dengan kurasi konten terlengkap, menghadirkan koleksi dan film dan tv series terkurasi, live music, live sports dan beragam acara anak-anak yang mendidik.

Konten Mola dapat dinikmati dengan mengunjungi situsmola.tv, dengan mengunduh aplikasi Mola di telepon genggam, tablet dan Smart TV pilihan, atau dengan menggunakan perangkat Polytron. (RO/OL-7)