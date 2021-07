Gal Gadot Lahirkan Anak Ketiga

BINTANG Wonder Woman, Gal Gadot, melahirkan anak ketiganya dan membagikan anggota keluarga terbarunya.

Lewat Instagram, Gadot mengunggah foto manis dirinya, suaminya, Jaron Varsano, Alma, 9, dan Maya, 4, dan Daniella, putrinya yang baru lahir.

Gadot mengumumkan kehamilannya, Maret lalu, berbagi foto keluarga yang serupa dengan judul, "Ini dia lagi."

Kembali pada April, diumumkan Gadot akan membintangi film romantis fiksi ilmiah yang berjudul Meet Me in Another Life, yang akan ia produksi bersama suaminya.

Sementara itu, Gadot, baru-baru ini, mengungkapkan inspirasi tidak terduga di balik penampilannya sebagai Wonder Woman, yaitu Putri Diana.

Berbicara kepada Vanity Fair, aktris Israel itu mengatakan dia menemukan inspirasi untuk karakter tersebut saat menonton film dokumenter tentang Princess of Wales.

"Ada bagian di mana mereka mengatakan bahwa dia penuh kasih sayang dan dia selalu peduli pada orang-orang," jelasnya.

"Dan itu seperti, ding, ding, ding, ding. Itu seharusnya karakter Wonder Woman yang kita miliki,” pungkas Gadot. (OL-1)