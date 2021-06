Serial Pendek The White Lotus Tayang di HBO Mulai 12 Juli

BUAH karya Mike White, serial pendek enam bagian dari HBO The White Lotus, sebuah satir sosial yang mengambil lokasi di kawasan Hawaii, akan tayang berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS), 12 Juli pada pukul 8.00 WIB eksklusif di HBO dan HBO GO, dengan penayangan ulang di hari yang sama pukul 09.00 WIB di HBO. Episode selanjutnya tayang setiap Senin pada jam yang sama.

Dibintangi Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy, Brittany O'Grady, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney, and Steve Zahn, serial ini bercerita tentang kisah liburan dari beberapa tamu hotel yang menginap selama satu minggu untuk bersantai dan memanjakan diri mereka di surga tropis.

Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah keruwetan muncul dari para pelancong yang nampak bahagia, karyawan hotel yang ramah, dan lokasi yang sangat indah itu.

Bintang tamu yang juga terlibat antara lain adalah Molly Shannon, Jon Gries, Jolene Purdy, Kekoa Kekumano, dan Lukas Gage.

Di antara para karyawan di The White Lotus, adalah seorang manajer resor yang cerewet Armond (Murray Bartlett), yang setelah mengalami trauma mendadak, mulai merasa tertekan dan depresi – dan seorang manajer spa yang sangat ramah, Belinda (Natasha Rothwell) dengan memiliki emosi tidak menentu karena banyaknya tamu yang membutuhkan.

Para tamu yang berlibur antara lain keluarga Mossbacher – Nicole (Connie Britton), seorang eksekutif kelas atas yang sukses, namun selalu memperlakukan keluarganya seperti karyawan nakal; suaminya, Mark (Steve Zahn), yang sibuk dengan ruusan kesehatannya dan rasa tidak percaya diri berlebih; putera remaja mereka, Quinn (Fred Hechinger), gamer yang kaku, baru pertama kali menikmati keindahan alam; puteri mereka, Olivia (Sydney Sweeney), dan temannya, Paula (Brittany O’Grady), mahasiswa tingkat dua yang bermulut pedas serta cenderung sinis dengan gaya hidup dan keyakinan orang di sekitar mereka. Pria tampan Shane Patton (Jake Lacy) bersama calon mempelainya yang cantik, Rachel (Alexandra Daddario).

Shane dan Rachel sedang dimabuk cinta yang baru seumur jagung, namun setelah mengenal lebih baik satu sama lain di saat yang baru, dengan lingkungan yang akrab, tak ada lagi keraguan – dan saat ibu Shane yang mengganggu, Kitty (Molly Shannon) muncul dengan kehadirannya yang mengejutkan, kisah bulan madu merekapun mulai buyar.

Dan akhirnya, Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), seorang perempuan kaya dan mudah goyah, berusaha untuk bangkit setelah kematian ibunya, berlibur sendirian di hotel itu, mencari cinta dan sangat membutuhkan pijatan. (RO/OL-1)