Mikkelsen Harap Bisa Berbincang dengan Deep Sebelum Tampil Fantastic Beast

JOHNNY Depp telah mengundurkan diri dari film Fantastic Beasts setelah kalah dalam kasus pencemaran nama baik. Mads Mikkelsen pun akan menggantikan posisi Depp dalam perannya di film turunan dari film Harry Potter tersebut.

Mikkelsen mengaku dia ingin berbincang terlebih dahulu dengan Depp sebelum mengambil alih bagiannya di Fantastic Beasts and Where To Find Them.

Mikkelsen akan mengambil alih peran karakter Gellert Grindlewald di serial ketiga film tersebut, setelah kepergian Deep, November lalu.

Depp diminta mundur dari perannya dalam serial fantasi anak-anak tersebut setelah kalah dalam persidangan pencemaran nama baik melawan The Sun di mana ia dicap sebagai pemukul istri.

Mikkelsen jelas menyadari keributan seputar casting-nya dan alasan kepergian Deep. Karenanya, Mikkelsen berharap mendapatkan kesempatan berbincang terlebih dahulu dengan Deep sebelum mengambil alih aktor tersebut.

“Maksud saya, tentunya, mereka akan tetap membuat film, dan jelas dia tidak terlibat lagi. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan pribadinya dan saya tidak tahu apakah hal tersebut adalah hal yang adil. Dia kehilangan pekerjaannya, tapi yang saya ketahui adalah acara tersebut sedang berlangsung, dan saya akan senang untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengannya terkait hal tersebut” ujar Mikkelsen kepada The Times’ Saturday Review.

“Tapi mereka menelepon saya dan mereka jelas sedang terburu-buru, dan saya menyukai naskahnya dan berkata ya. Dan saya tahu itu kontroversial bagi sebagian orang, tapi begitulah yang terjadi.” tambah Mikkelsen. (OL-1)