Sosok Baron Gigi di Mata Sahabat

MANTAN gitaris band Gigi, Baron, meninggal dunia hari ini Selasa (29/6) pukul 10.20 WIB akibat terinfeksi covid-19.

Dalam akun Instagram Fay Ismail, sahabat karib Baron, terunggah sebuah foto dirinya bersama sang mantan gitaris Gigi tersebut dengan filter foto hitam-putih.

“Kagetnya setengah mati karena tiba-tiba ada rekan dari Media Indonesia menanyakan tentang konfirmasi atas berpulangnya Abah Baron (kebetulan gue memang belum membuka WA maupun sosmed dari pagi) dan benar adanya berita duka itu,” ujarnya di laman Instagramnya tersebut.

Di deskripsi foto tersebut, ia juga mengenang Almarhum Baron adalah sosok yang sangat baik, supel, dan juga mentor bagi dirinya secara tidak langsung.

Menurutnya, Baron adalah orang yang tidak suka pandang bulu. Ia pun mau berteman dengan siapapun.

“Beliau adalah orang yang supel dalam bergaul, engga pilih-pilih dalam berteman, tukang parkir aja diajak temenan,” katanya kepada Media Indonesia saat diwawancarai via WhatsApp.

Dengan panggilan akrab “abah” yang ia sematkan pada Almarhum, Fay Ismail juga mengungkapkan Baron sangat membantunya dalam karirnya di industri musik.

“Beliau juga merupakan mentor saya secara tidak langsung. Yang juga cukup membantu karier saya di Industri musik ketika saya baru balik dr studi di Australia th 2002-an,” ujarnya.

“Satu hal yangg gw inget banget tentang abah waktu gue baru-baru mulai kerja, dia bertanya “ngapain sih elo jadi sound engineer? Sini deh elo gw produserin aja elo jadi penyanyi aja.. muka kaya elo bisa gue jual hahaha”. Itulah sosok abah baron ceplas ceplos, cuek, dan baik tanpa pamrih,” tambahnya.

Menurut keterangan Ismail, Baron memang memiliki penyakit bawaan diabetes dan jantung. Ismail juga memastikan Baron akan dimakamkan dengan prosedur covid, namun belum ada informasi lebih lanjut akan dimakamkan di mana.

“Bakal kangen joke-joke sunda elo bah… jail-jail elo, you will be missed,” ujarnya sambil menandai akun Instagram Baron @ariabaron.(OL-5)