Ada Musuh Hulk di Film Shang Chi

DI trailer terbaru film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, The Abomination, penjahat di film Incredible Hulk 2008, muncul lagi.

Seperti yang diharapkan oleh para penggemar, Abomination muncul dengan sirip baru yang berupa tulang punggungnya yang bergerigi.

Pada trailer tersebut, Abomination tampak sedang melawan seorang penyihir yang terlihat seperti Wong di Doctor Strange, di pertarungan bawah tanah.

Bagian yang menyeramkan adalah Abomination dengan mudah mengalahkan penyihir itu.

Abomination, yang bertarung di pertandingan bawah tanah diduga sedang mencoba membuktikan sesuatu kepada seseorang, entah itu untuk dirinya sendiri atau orang lain.

Kemungkinan, para penggemar akan melihat Abomination tampil mengesankan di dalam turnamen tersebut.

Ini tentu akan menjadi prestasi yang membanggakan jika pahlawan baru MCU Shang-Chi mampu bertahan melawan monster tersebut. (OL-1)