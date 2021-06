Laurie Holden Bergabung dengan The Boys

The Boys dikabarkan akan merekrut pemain dari serial The Walking Dead sebagai pahlawan super baru untuk musim ketiganya.

Dilansir dari situs digital spy, Laurie Holden telah dipilih The Boys untuk dijadikan sebagai pahlawan super baru di musim ketiga.

Pemeran Andrea tersebut telah menandatangani kontrak untuk memerankan Crimson Countess, menurut Variety.

Berita tentang keterlibatan Holden muncul tidak lama setelah dikonfirmasi bahwa pendatang baru Sean Patrick Flanery, Miles Gaston Villanueva, dan Nick Wechsler masing-masing juga bergabung sebagai Gunpowder, Supersonic, dan Blue Hawk.

Cerita yang didasari dari novel grafis populer karya Garth Ennis dan Darick Robertson itu akan berpusat pada sekelompok warga yang bersumpah mengalahkan sekelompok penjahat elite profesional yang korup bernama The Seven dan juga Vought Internasional yang merupakan perusahaan yang mendanai kegiatan The Seven.

Pemerannya meliputi, Antony Starr sebagai Homelander, Jessie T Usher sebagai A-Train, Claudia Doumit sebagai Victoria Neuman, Colby Minifie sebagai Ashley Barrett, Nate Mitchell sebagai Black Noir, dan Hughie Campbell akan kembali diperankan oleh Jack Quaid. Dikabarkan juga semua pemeran tersebut akan kembali mengulangi peran mereka di musim ketiga ini.

Selain itu, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, dan Karl Urban juga akan kembali. Sedangkan untuk sekarang ini belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah Aya Cash sendiri akan kembali atau tidak.

Episode barunya sendiri dikabarkan tengah dalam proses produksi di Kanada. (OL-1)