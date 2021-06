Pierce Brosnan dan Idris Elba Tanggapi Pemeran Baru James Bond

PIERCE Brosnan berpendapat bahwa Tom Hardy atau Idris Elba harus memerankan James Bond di masa depan, dilansir dari situs nme. Pierce merasa bahwa Tom Hardy dan Idris Elba akan cocok memainkan peran tersebut.

Aktor tersebut pernah tampil di beberapa film agen mata-mata Inggris 007 itu seperti GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, dan Die Another Day. Brosnan mengaku terkadang cukup melelahkan untuk terus menghadapi pertanyaan terkait aktor yang harus mengambil peran selanjutnya.

Namun, dia tetap terus melanjutkan untuk membagikan siapa saja yang akan dia pilih untuk menggantikan Daniel Craig. "Idris Elba sempat terlintas di pikiranku," ujarnya. "Idris memiliki perawakan yang sangat kuat dan memiliki suara yang pas. Dia akan menjadi luar biasa. Ada Tom Hardy juga di luar sana. Tom benar-benar bisa mengunyah perabotan. Jadilan ball boy. Keduanya bisa."

Brosnan juga menambahkan “Dan saya pikir sekarang Daniel telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Mereka dapat pergi dengan berbagai cara. Tapi tebakan anda sama bagusnya dengan tebakan saya, siapa yang akan menjadi Bond selanjutnya? Tidak ada franchise lain seperti itu. Tidak ada."

Itu bukan pertama kali aktor veteran tersebut memilih Hardy sebagai bintang Bond di masa depan. Di 2018, Brosnan mengatakan bahwa dia akan senang melihat sang bintang Taboo mengambil peran tersebut.

Pada awal tahun ini, Elba juga berbicara tentang desas-desus yang terus berlanjut bahwa dia diapuk untuk berperan sebagai mata-mata. "Saya tahu rumor tentan Bond selalu mengejar saya," ujarnya. "Dengar, ibuku pernah berkata, 'Suatu hari kamu akan mendapatkannya!' dan saya seperti, 'Bu, saya baik-baik saja, saya punya Luther!' DSaya pasti akan melakukan itu."

Pada 2019, Elba mengatakan bahwa kesulitan yang mingkin dialaminya ketika mengambil peran tersebut ialah menjadi aktor kulit hitam pertama untuk memainkan peran tersebut (Bond). "Anda akan berkecil hati ketika anda membuat orang-orang dari sudut pandang generasi berkata, "Itu tidak mungkin'," ujarnya.

"Dan itu karena warna kulitku. Lalu jika saya dapat berhasil memerankannya ataupun gagal, apakah itu karena warna kulit saya? Itu adalah posisi yang sulit untuk menempatkan diri saya ketika saya tidak membutuhkannya."

Baca juga: Bintang Bridgerton Terdepan untuk Gantikan Craig sebagai James Bond

Craig dikabarkan akan membuat penampilan terakhirnya sebagai agen 007 di No Time To Die yang sudah kerap kali ditunda karena pandemi virus korona. Film tersebut saat ini dijadwalkan akan dirilis pada 30 September di Inggris. (OL-14)