Spielberg Teken Kontrak dengan Netflix

STEVEN Spielberg akan memproduksi sejumlah film baru untuk Netflix, setiap tahunnnya. Hal itu dilansir layanan streaming itu, Senin (21/6).

Kerja sama antara Netflix dengan salah satu sutradara kenamaan Hollywood itu merupakan kabar gembira bagi Netflix saat persaingannya dengan Disney+ dan HBO Max semakin memanas.

Padahal, sebelumnya, Spielberg dikabarkan tidak menyukai layanan streaming dan bahkan berusaha agar film Netflix dilarang dipertimbangkan untuk meraih Piala Oscar. Namun, munculnya kerja sama antara Spielberg dan Netflix mementahkan kabar itu.

Dalam pernyataan yang dirilis Netflix, Spielberg memuji layanan streaming sebagai jalur baru bagi film karena memberi kesempatan untuk mencapai penonton dengan cara baru.

Adapun CEO Netflix Ted Sarandos mengaku tidak sabar bekerja bersama dengan Spielberg.

"Kami tidak sabar bekerja dengan tim Amblin dan merasa terhormat ambil bagian dalam bab sejarah sinema Spielberg," ujar Sarandos.

Kerja sama antara Netflix dan Spielberg ini menggarisbawahi perubahan sikap dari industri perfilman yang sebelumnya akan merilis film mereka di bioskop menjadi merilisnya bersamaan antara bioskop dan layanan streaming atau bahkan tidak menayangkannya sama sekali di bioskop.

Hal itu dipercepat dengan pandemi covid-19. Salah satu film produksi Amblin, The Trial of the Chicago 7, yang seharusnya dirilis di bioskop akhirnya dirilis di Netflix, pada tahun lalu. (AFP/OL-1)