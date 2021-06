Jordi, Album Maroon 5 yang Paling Personal

BAND peraih Grammy Awards, Maroon 5 baru saja merilis album ketujuhnya yang berjudul "Jordi". Album ini disebut sebagai karya mereka yang paling personal.

Judul "Jordi" diambil dari nama manajer awal Maroon 5 yang selalu mendampingi mereka yakni Jordan Feldstein. Adam Levine mengatakan sangat bangga bisa menuliskan namanya sebagai sejarah Maroon 5.

"Aku merindukannya setiap hari dan aku bangga telah mengukir namanya dalam sejarah band ini, yang mana dia membantu membangunnya dari awal. Kami mencintaimu Jordi," kata vokalis Maroon 5 itu melalui siaran resminya dikutip, Sabtu (19/6).

Dalam rilisan ini, Maroon 5 menggandeng produser dan pencipta lagu penerima nominasi Grammy, J Kash sebagai eksekutif produser. Selain itu, ada juga Megan Thee Stallion dalam lagu "Beautiful Mistakes", Blackbear dalam "Echo" dan Stevie Nicks di "Redemy".

Ada juga H.E.R dalam "Convience Me Otherwise" dan suara mendiang Juice WRLD melalui lagu "Can't Leave You Alone".

Album ini juga menghadirkan triple-platinum hit "Memories" dan "Memories" remix yang menampilkan mendiang Nipsey Hussle serta artis Zimbabwe yang sedang naik daun Bantu tampil dalam lagu "One Light".

"JORDI" tersedia dalam konfigurasi Standard dan Deluxe. Album fisik versi Deluxe tersedia secara eksklusif di Target dengan memasukkan juga lagu "Button" (feat. Anuel AA, Tainy) dan lagu Jason Derulo "Lifestyle" (feat. Adam Levine) dengan tambahan limited-edition cover dan poster.

Seluruh format deluxe (fisik dan digital) juga menampilkan lagu "Memories" versi original.

Sementara itu, Maroon 5 juga meluncurkan Komunitas Fans DAO (Decentralized Autonomous Organization / Organisasi Otonom Desentralisasi) sebagai bagian dari NFT series yang akan dirilis beriringan dengan album "JORDI". (Ant/OL-13)

