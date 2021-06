Soundtrack 'Space Jam: A New Legacy' akan Menampilkan Lil Wayne

DAFTAR lagu untuk soundtrack resmi ‘Space Jam: A New Legacy’ terungkap. Lil Wayne akan turut tampil di soundtrack tambahan pada sekuel film klasik animasi sejak 1996 itu.

Selain Wayne, Chance the Rapper, John Legend, Salt-N-Pepa, Leon Bridges, Brockhampton, Lil Uzi Vert dan Big Freedia juga turut akan tampil.

SAINt JHN dan SZA meluncurkan lagu baru mereka 'Just For Me', yang juga ditulis untuk film tersebut, Jumat (11/6).

Kolaborasi mereka mengikuti kontribusi Lil Baby dan Kirk Franklin 'We Win', yang tiba pada akhir bulan lalu.(OL-5)