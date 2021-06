Clarke Beri Jawaban Soal Gelas Starbuck di Game of Thrones

MUNCULNYA gelas Starbucks di salah satu adegan Game ot Thones masih belum terlupakan. Insiden itu terjadi di Season 8 serial itu, tepatnya di episode The Last of the Starks.

Dilansir dari situs digital spy, Emilia Clarke mengungkapkan tersangka baru dalam kontroversi gelas kopi yang terkenal itu.

Kontroversi tersebut kembali muncul melalui setelah pemeran Daenerys Targaryen, yang bergabung dengan episode terbaru dari Texting With ketika ia ditanya tentang minuman yang ia sukai untuk diminum di pagi hari.

Baca juga: Saran Monolog Mackie Gagal Tayang di Serial Marvel

Dia menjawab, “Bukan Starbucks - Spoiler!” sembari menambahkan “Saya akan mengatakannya lagi sebagai catatan: itu bukan milik saya. Aku lihat kamu Dan Weiss…”

Weiss merupakan salah satu produser eksekutif yang memenangkan penghargaan dari HBO bersama David Benioff. Jika itu benar-benar dia yang meninggalkan gelas dalam rekaman, itu merupakan kejutan yang luar biasa.

Melalui The Hollywood Reporter, Weiss berkata, “Saya telah melihat rekaman tersebut seribu kali dan kami selalu melihat wajah mereka atau bagaimana rekaman itu duduk tertimpa dengan rekaman lain di kedua sisinya.”

“Saya merasa kita merupakan peserta dalam sebuah eksperimen psikologi, seperti saat kamu tidak melihat ada gorilla berlarian di latar belakang karena kamu sedang menghitung bola basket.”

“Setiap produksi yang pernah ada pasti memiliki hal-hal semacam ini. Anda bisa melihat anggota kru di Braveheart, ada yang mengenakan jam tangan di Spartacus,” tambahnya

“Tapi sekarang orang-orang bisa mengulang rekaman dan setiap orang berbicara dengan satu sama lain dalam waktu asli. Sehingga jika ada seseorang yang melihat cangkir kopi tersebut, memutar ulang hal tersebut, maka semua orang bisa melakukanya," pungkasnya. (OL-1)