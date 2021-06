Bintang GoT dan Walking Dead akan Tampil di Serial Karya Snyder

SEJUMLAH pemain dari serial Game of Thrones dan the Walking Dead dilaporkan akan tampil dalam serial karya Zack Snyder, Twilight of the Gods yang akan tanyang di Netflix.

Snyder dan Netflix telah membuktikan bahwa mereka merupakan kombinasi yang sangat hebat, dengan beberapa film seperti Army of the Dead dan seri Spin-off. Sekarang, muncul serial baru lainnya.

Sutradara Justice League itu kembali bekerja sama dengan Netflix dalam membuat serial animasi yang terinspirasi oleh mitologi Nordik, Twilight of the Gods.

Snyder rupanya tidak sendirian. Ia akan bekerja sama dengan rekannya dari DC yaitu Jay Oliva untuk proyek mendatangnya, Oliva dikabarkan menjabat sebagai sutradara, pembawa acara, dan produser eksekutif.

Yang membuat semuanya semakin menarik adalah Netflix Geeked telah mengungkapkan nama sederet bintang yang akan menjadi pemeran dari Twilight of the Gods di Twitter.

Di antara nama-nama besar tersebut ada bintang dari Game of Thrones Pilou Asbaek dan Kristofer Hivju, yang masing-masing memerankan Euron Greyjoy dan Tormund Giantsbane.

Asbaek dikabarkan akan mengisi siara Thor di Twilight of the Gods, sementara Hivju akan berperan sebagai Andvari.

Bintang dari The Walking Dead, Lauren Cohan, juga berada dalam tim tersebut, dengan aktris Maggie Greene menyuarakan Inge.

Bintang Marvel Corey Stoll, atau yang lebih dikenal sebagai Yellowjacket dari Ant-Man, akan mengisi suara Hrafnkel. Peterson Joseph akan menyuarakan Loki.

Selain itu, beberapa nama pemeran lain yang akan tergabung dalam Twilight of the Gods adalah Stuart Martin sebagai Leif, John Noble sebagai Odin, Rahul Kohli sebagai Egill, dan Sylvia Hoeks sebagai Sigrid.

Jamie clayton, Peter Stormare, dan Jamie Chung akan memerankan The Seid-Kona, Ulfr, dan Hel. (OL-1)