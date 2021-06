Wheein Mamamoo Dikabarkan Tinggalkan RBW, Ini Kata Agensi Itu

PADA 9 Juni lalu, Sports Kyunghyang melaporkan bahwa salah satu anggota girl grup Korea Selatan (Korsel) Mamamoo, Wheein, akan meninggalkan agensinya RBW setelah kontraknya dengan agensi tersebut berakhir. Akan tetapi, outlet berita itu juga membagikan bahwa Wheein akan tetap terus mempromosikan Mamamoo melalui diskusi bersama dengan agensi.

Menanggapi hal tersebut, dilansir dari situs soompi, RBW telah mengklarifikasi bahwa diskusi terkait pembaharuan kontrak Wheein masih berlangsung.

“Belum ada yang diputuskan terkait pembaharuan kontrak Wheein. Kami sedang mendiskusikan hal tersebut. Kami akan memberikan pengumuman resmi terkait hasil diskusi tersebut ketika sudah mencapai kesepakatan,” ujar RBW.

Mamamoo, yang melakukan debut pada 2014, telah menginjak usia 7 tahun dan memerlukan para anggotanya untuk memperbaharui kontrak mereka dengan agensi.

Solar dan Moonbyul dikabarkan telah memperbaharui kontrak mereka dengan RBW pada Januari lalu dan Hwasa memperbaharui kontraknya, Maret lalu.

Grup tersebut juga baru saja melakukan comeback dengan album mini ke-11, WAW, yang menampilkan Where Are We Now, sebagai title track-nya. (OL-1)