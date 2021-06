Iqbaal Ramadhan Tertantang Jadi Tokoh dalam Ali & Ratu Ratu Queens

MEMERANI sebuah tokoh dalam selalu menarik bagi setiap aktor. Karena mereka tertantang untuk menyelami karakter tokoh tersebut yang terkadang jauh berbeda dengan karakter mereka sendiri.

Hal itu pun dialami Iqbaal Ramadhan yang menjadi pemeran utama dalam film Ali & Ratu Ratu Queens. Ia berperan sebagai Ali, laki-laki berusia 19 tahun yang memutuskan pergi ke New York untuk mencari ibunya yang telah lama hilang dari hidupnya.

Iqbaal mengaku mendapat tawaran memerankan karakter Ali sejak dua tahun sebelum produksi dimulai pada 2019. Ia mengaku berusaha menyelami karakter Ali, terutama dalam proses mencari jati diri.

"Sebenarnya sedikit banyak ada kesamaan dengan pribadi saya. Tetap tetap itu menantang. Bayangkan seorang anak yang mencari jati dirinya ke luar negeri, New York mencari ibunya lalu bertemu dengan wanita-wanita hebat yang akhirnya mungkin secara tidak disadari dan direncanakan akhirnya malah menjadi keluarga," kata Iqbaal.

Iqbaal sendiri mengaku pernah belajar di Amerika Serikat dan lulus pada 2018, dari United World Colleges (UWC), New Meksiko. Setelah membaca alur cerita Ali & Ratu Ratu Queens yang ditulis oleh Gina S. Noer secara menyeluruh, Iqbaal sangat tertarik.

"Beberapa sepertinya dekat dengan aku pribadi, dengan apa yang pernah aku alami dan aku juga yakin kalau ini sesuatu yang bisa mewakili teman-teman," katanya.

Selain kedekatan karakter Ali dengannya, Iqbaal merasa film ini juga menunjukkan sisi lain dari New York yang jarang sekali diperlihatkan. "Film ini menggambarkan New York dari sisi lain. Film ini menunjukkan sisi sebenarnya dari New York, tidak selalu Manhattan. Ini Queens, bagian terbesar dari New York yang punya budaya sendiri."

Ali & Ratu Ratu Queens akan tayang perdana secara global di Netflix pada Kamis, 17 Juni 2021. Selain Iqbaal Ramadhan, sejumlah artis senior berperan sebagai ratu-ratu Queens, mereka adalah Nirina Zubir, Asri Welas, Tika Panggabean, dan Happy Salma. (RO/A-1)