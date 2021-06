Ternyata Pemeran Loki Penggemar Berat Shah Rukh Khan

AKTOR Inggris Tom Hiddleston terkenal karena memerankan dewa kejahatan Loki di film MCU. Karakter populer ini siap untuk memiliki serial sendiri di Disney Plus mulai 9 Juni. Dalam video yang baru-baru ini dibagikan oleh platform streaming di Twitter, Tom mengikuti permainan asosiasi kata dan berbicara tentang semua hal terkait India yang dia sukai, termasuk Shah Rukh Khan.

Dikutip dari The Indian Express, dalam permainan itu Tom harus memberikan pemikirannya tentang hal pertama yang muncul di benaknya ketika dia disajikan dengan kata tertentu. Saat ditanya tentang 'India', Tom berkata, "Shah Rukh Khan."

Dia kemudian ditanya tentang Bollywood. Ia pun menjawab, "Apakah saya diizinkan untuk mengatakan Shah Rukh Khan lagi? Shah Rukh Khan lagi."

Selanjutnya, Tom ditanya tentang kota di India. Ia berkata, "Chennai. Saudari perempuan saya tinggal di sana. Dia dulu tinggal di sana. Dan saya pernah ke sana beberapa kali. Chennai luar biasa!"

Pada 2012, Tom memberi tahu Hindustan Times, "Saya tidak menginginkan apa pun selain membintangi film Bollywood." Sepertinya cintanya kepada Bollywood masih bertahan. Dia juga menyebutkan bahwa dia 'mencintai' film SRK yang berjudul My Name Is Khan tayang pada 2010.

Sejak film The Avengers pada 2012 tayang, Loki Tom Hiddleston telah muncul di berbagai film Avengers. Karakternya mati di Avengers Infinity War pada 2018. Namun di Avengers Endgame 2019, Loki muncul lagi saat Avengers melakukan perjalanan ke masa lalu. Dalam timeline itu, Loki menghilang dengan Tesseract dan peristiwa serial Disney+ Hotstar Loki mengikuti versi karakter tersebut.

Baca juga: Salman Khan Tolak Bayaran dari Kameo di Film Shah Rukh Khan

"Loki ini ialah Loki yang kalah dalam pertempuran New York di akhir film Avengers pertama. Ialah Loki yang melalui cerita film Avengers pertama itu,” kata Tom sebelumnya kepada TV Insider. Serial Loki mulai streaming di Disney+ Hotstar mulai 9 Juni. (OL-14)