Gunn Lansir Bocoran Guardians of the Galaxy Vol 3

JAMES Gunn melansir bocoran dari film Guardians of the Galaxy Vol 3.

Gunn merupakan sutradara untuk dua film pertama Guardians of the Galaxy.

Menurut laman daring cinema blend, Gunn telah mengunggah informasi terbaru untuk film Guardians ketiga. Penggemar tentunya sangat antusias mendengar kabar tersebut. Pasalnya proyek tersebut sudah lama tertunda.

Baca juga: Bintang Marvel dan Game of Thrones Ungkap Perannya di Matrix 4

Guardians of the Galaxy Vol 3 seharusnya dirilis di awal Fase Empat Marvel tetapi Gunn mengalami beberapa perbedaan pandangan kreatif dengan Disney dan akhirnya dipecat.

Akan tetapi, Disney akhirnya berubah pikiran dan merekrut kembali Gunn kembali.

Namun, Gunn juga telah menandatangani kontrak untuk mengarahkan The Suicide Squad. Film tersebut menjadi proyek selanjutnya yang harus ia selesaikan, sedangkan Guardians of the Galaxy Vol 3 memiliki prioritas yang lebih rendah.

Beberapa film Fase Empat Marvel sempat mengalami penundaan, seperti Black Widow dan beberapa proyek lainnya.

Guardians of the Galaxy Vol 3 bisa dikatakan cukup beruntung karena tidak mengalami penundaan lebih jauh lagi dan dikabarkan akan dirilis di bioskop pada 5 Mei 2023. (OL-1)