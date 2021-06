Namewee Klaim Blink Buat Dirinya Makin Populer

RAPPER Malaysia Namewee berterima kasih kepada penggemar Blackpink karena meningkatkan jumlah penayangan video musik miliknya, You Know Who Is My Father.

Provokator berusia 38 tahun itu menolak tuntutan dari fandom grup K-Pop, yang dikenal sebagai Blink itu. untuk meminta maaf kepada para personel Blackpink karena telah melecehkan mereka secara seksual dalam lirik lagunya.

Sebagai gantinya, dia menantang Blink untuk lebih terlibat dengan kontennya dalam deskripsi di bawah video lirik You Know Who Is My Father.

“Halo penggemar Blackpink, terima kasih untuk meningkatkan penonton video musik saya,” ujarnya.

“Ada juga versi lirik di sini, silakan lanjutkan!” tambahnya.

Video musik You Know Who Is My Father telah mengumpulkan setidaknya 4,5 juta view sebelum diturunkan oleh YouTube baru-baru ini.

Video musik tersebut telah dihapus karena dianggap melanggar Pedoman Komunitas YouTube. (OL-1)