Keinginan Mackie Menjadi Captain America 

ANTHONY Mackie menyampaikan harapannya kepada Variety soal ingin terus bermain sebagai Captain America di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Sambil tertawa, Mackie yang berusia 42 tahun tersebut memberikan respon tidak mau menjadi Captain America yang berusia 55 tahun.

"Jadi saya memiliki enam hingga delapan tahun yang solid dalam diri saya,” ucapnya.

Seperti diketahui, Marvel merupakan perusahaan yang akan mempertahankan aktor dari pemeran utama film maupun serial mereka dengan waktu yang lama.

Dengan berakhirnya serial The Falcon and the Winter Soldier di Disney+, ada bocoran terkait penulis utama Malcolm Spellman yang akan menulis film Captain America keempat yang nanti akan dibintangi oleh Anthony Mackie.

Baca juga: Ini Bocoran Musuh Utama di Film Captain America 4

Mackie juga dengan bercanda mengakui akan menandatangani kontrak MCU selama dua dekade dan memerankan Sam Wilson hingga usia enam puluhan.

Mackie pertama kali tiba di MCU sebagai Sam Wilson di 2014 pada film Captain America: The Winter Soldier dan telah muncul di enam film MCU sebelum mengambil peran utama dalam serial The Falcon and the Winter Soldier.

Setelah melihat perkembangan karakternya dari the Falcon menjadi Captain America dari serial The Falcon and the Winter Soldier, sepertinya panggungnya sudah siap untuk memainkan peran yang lebih besar ke depannya.(the direct/OL-5)