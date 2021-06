Genera+ion Hadir di HBO Go pada 17 Juni

DRAMEDY dari Max Original, Genera+ion, kembali hadir pada Kamis (17/6) eksklusif di HBO GO.

Bagian kedua dari season pertama yang hadir dalam 16 episode ini akan tayang berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS) menampilkan tiga episode dan selanjutnya dua episode pada 24 Juni dan 1 Juli, sebelum penayangan finale pada 8 Juni.

Genera+ion merupakan serial kelam sekaligus seru berdurasi setengah jam, berkisah tentang sekelompok pelajar sekolah menengah yang menggali kehidupan seksualitas modern (perangkat dan lainnya), mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip kehidupan, percintaan dan latar belakang keluarga dalam komunitas mereka yang konservatif.

Para pemerannya antara lain Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett dan Chase Sui Wonders bersama Justice Smith dan Martha Plimpton.

Pemeran tamu yang juga hadir di antaranya J August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola, Patricia De Leon, Diego Josef, Anthony Kevyan, Sydney Mae Diaz, John Ross Bowie, Marwan Salama, Marisela Zumbado, dan Sam Trammell.

Genera+ion diciptakan oleh Zelda Barnz & Daniel Barnz; dengan executive producer Daniel Barnz, Ben Barnz dan Zelda Barnz untuk We're Not Brothers Productions, Lena Dunham untuk Good Thing Going Productions, Sharr White dan John Melfi; dengan co-executive producer Sono Patel; diproduksi oleh Marissa Díaz dan Michael Cohen untuk Good Thing Going Productions. Para penulisnya antara lain Zelda Barnz, Daniel Barnz, Sharr White, Sono Patel, Max Saltarelli, Christina Nieves dan Michelle Denise Jackson. Dengan sutradara Daniel Barnz, Catalina Aguilar Mastretta, Anu Valia dan Andrew Ahn. (RO/OL-1)