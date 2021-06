Loki Hadir di Disney+ Hari Ini

LOKI merupakan serial streaming Marvel terbaru yang diluncurkan pada hari ini, Rabu (9/6). Serial ini akan menampilkan sejumlah wajah baru di Marvel Cinematic Universe (MCU) seperti Owen Wilson (Agen Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Judge Ravonna Renslayer), dan Wunmi Mosaku (Hunter B-15).

Penulis utama dan Produser Eksekutif Waldron serta Sutradara/Produser Eksekutif Herron dan Presiden Marvel Kevin Feige mengakui David Fincher menjadi inspirasi untuk serial Loki di Disney+.

“Se7en memiliki pengaruh besar,” ujar sutradara dan produser eksekutif Kate Herron.

Loki sendiri merupakan karakter penjahat yang digemari para pecinta Marvel dan telah muncul di film Marvel sebanyak 6 kali dengan penampilan pertamanya di film Thor pada 2011 lalu.

Loki dikenal para penggemar sebagai adik angkat Thor yang memiliki sifat yang jahat dan licik, akan tetapi juga memiliki sisi lucu di balik kejahatannya.

“Itulah senangnya bekerja dengan Tom (Hiddlestone), ia bisa menyematkan komedi dengan sangat mudah,” ujar Waldron.

Serial Loki dikabarkan menetapkan aliran waktu di luar MCU saat ini, saat Loki menemukan saudara kandung Thor yang dipaksa melayani Otoritas Varian Waktu (TVA), yang disebut secara birokratis untuk mengembalikan semuanya ke jalur yang semestinya.

Sementara menyesuaikan dengan alur cerita sebelumnya saat God of Mischief itu dibunuh oleh Thanos di awal Avengers: Infinity, serial Loki nantinya akan memulai dengan mencari tahu bagaimana atau apa yang menyerang para pemburu TVA.

Sama seperti WandaVision dan The Falcon and the Winter Soldier, Loki juga memulai awal tahun yang sibuk bagi Marvel dengan Black Widow yang tertunda karena covid-19.

Beberapa film Marvel yang dikabarkan akan tayang adalah Eternals pada November, Spider-Man: No Way Home pada Desember, Doctor Strange in the Multiverse of Madness pada Maret, Thor: Love and Thunder pada Mei, dan. sayangnya tanpa mendiang Chadwick Boseman, Black Panther: Wakanda Forever akan muncul pada Juli 2022. (OL-1)