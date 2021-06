Conjuring Puncaki Box Office

FILM horor The Conjuring: The Devil Made Me Do It sukses memuncaki box office Amerika Utara setelah meraup pendapatan sebesar US$24 juta di pekan pertamanya.

Film keluaran Warner Bros itu merupakan yang terbaru dalam serial film Conjuring. Film itu menggeser pemuncak box office pekan lalu, A Quiet Place: Part II.

Raihan itu dipandang sangat positif mengingat The Conjuring telah bisa disaksikan secara daring di HBO Max secara gratis.

Film Conjuring kali ini kembali menampilkan Patrick Wilson dan Vera Farmiga sebagai penyelidik paranormal.

Adapun A Quiet Place, yang disutradarai John Krasinski dan dibintangi istrinya, Emily Blunt menduduki posisi kedua setelah meraup pendapatan sebesar US$19,5 juta, turun dari raihan pekan lalu yang sebesar US$48 juta.

Film produksi Paramount, yang berkisah tentang keluarga yang tinggal di dunia yang dihantui oleh monster ganas namun buta itu, diramalkan menjadi film yang meraih pendapatan lebih dari US$100 juta tercepat pascapandemi covid-19.

Posisi ketiga ditempati oleh film Disney Cruella, yang mengisahkan awal karier dari Cruela De Vil, tokoh penjahat di film 101 Dalmatians.

Film yang dibitangi Emma Stone itu sukses meraup pendapatan sebesar US$11,2 juta.

Posisi keempat ditempati oleh film animasi produksi Universal Spirit Untamed yang meraup pendapatan sebesar US$6,2 juta.

Isabela Merced mengisi suara anak perempuan yang bersahabat dengan seekor kuda liar yang diberi nama Spirit. Jake Gyllenhaal dan Julianne Moore juga mengisi suara di film itu.

Posisi kelima, untuk pekan kedua secara beruntun, ditempati oleh film animasi Disney Raya and the Last Dragon yang meraup pendapatan sebesar US$1,3 juta. Film itu menampilkan suara Awkwafina dan Sandra Oh. (AFP/OL-1)