Bos HBO Mengaku Puas dengan Prekuel Game of Thrones

SERIAL prekuel Game of Thrones, House of The Dragon, terlihat spektakuler. Hal itu dikatakan bos HBO Casey Bloys.

Dilansir dari situs Variety, Bloys berkata bahwa dia terkejut dengan jumlah orang yang percaya bahwa ada beberapa seri terkait Game of Thrones dalam produksi aktif.

Prekuel Game of Thrones tersebut mengambil lini waktu 300 tahun sebelum peristiwa dalam serial Game of Thrones terjadi.

“House of the Dragon adalah satu-satunya yang sedang ada dalam proses syuting,” ujar Bloys

“Yang lainnya sedang dalam tahap pengembangan. Orang-orang mungkin berpikir terdapat 10 seri yang sedang dalam proses pembuatan sekarang. Akan ada satu yang akan tayang pada 2022 mendatang. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana perkembangan skrip lainya.” Tambahnya.

House of the Dragon sekarang masing dalam proses syuting di Inggris. Proses syuting dipimpin showrunner/produser eksekutif Ryan J Condal dan sutradara/produser eksekutif Migel Sapochnik, seorang alumni Gma of Thrones.

“Ini terlihat spektakuler, Para pemain yang (sapochnik) dan Ryan kumpulkan terlihat bagus.” ujar Bloys, yang hingga saat ini masih belum memberikan spoiler terkait prekuel tersebut, tapi dia sudah menyukai apa yang dia lihat sejauh ini.

House of the Dragon kabarnya terinspirasi dari novel Fire & Blood, yang merupakan pendamping novel Song of Ice and Fire yang merupakan dasar untuk serial Game of Thrones.

Serial prekuel itu nantinya akan mengikuti alur The Dance of the Dragon, yang menceritakan mengenai perang saudara Targaryen antara dua saudara kandung yaitu, Aegon II dan Rhaenyra, yang berjuang memperebutkan tahta setelah kematian ayah mereka Viserys I.

Nantinya, diperkirakan dalam peperangan tersebut akan mengakibatkan kematian naga paling kuat dari House Targyen. Dan segera setelah perang, mereka akan punah hingga Daenerys Targaryen melahirkan tiga naga, tiga abad kemudian. (OL-1)