Catchplay+ Kembali Hadirkan Why Women Kill Musim ke-2

SERIAL dari Amerika Serikat paling ditunggu, Why Women Kill, kini hadir kembali dengan musim keduanya, yang tayang premier di Indonesia, hanya di penyedia layanan film streaming Catchplay+.

Serial 10 episode ini tayang tiap Jumat yang penayangannya di hari yang bersamaan dengan di Amerika Serikat. Para penonton film Indonesia kini bisa menikmati serial komedi gelap itu melalui berbagai akses termasuk website, aplikasi seluler, dan televisi.

“Kami sangat bangga bisa menyediakan tidak hanya film blockbuster, tapi juga serial drama terbaru untuk pelanggan kami di Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi kami untuk konsisten menghadirkan judul-judul terbaru dan paling segar, yang bisa diakses dari mana pun,” ujar Chief Marketing Officer, APAC, Catchplay, Roy Soetanto.

Dari produser Marc Cherry (Desperate Housewives), Why Women Kill musim ke-2 menghadirkan sekumpulan pemeran baru berlatar era 1949-an, yang kisahkan pencarian makna kecantikan, kebenaran tersembunyi di balik topeng masyarakat, efek diabaikan oleh orang sekitar, dan sejauh mana perempuan mau mempertaruhkan hidup mereka agar diperhitungkan. Sederet pemeran baru di musim kedua adalah Allison Tolma, Lana Parrilla, B.K. Cannon, Jordane Christie, Matthew Daddario, Veronica Falcón, dan Nick Frost.

Serial drama ini bisa diakses dengan berlangganan paket bulanan Catchplay+ seharga Rp49.500 (termasuk pajak) untuk nonton sepuasnya selama 30 hari. Tersedia pula paket promosi beli 1 bulan nikmati 3 bulan untuk para pelanggan baru, khusus pengguna kartu kredit.

Dengan berlangganan, pengguna bisa menonton tidak hanya Why Women Kill semua musim, tapi juga serial BBC First terbaru, koleksi anime termasuk Attack on Titan dan Demon Slayer, serta berbagai film terbaik lainnya. Satu akun pelanggan Catchplay+ bisa digunakan di lima perangkat terdaftar dan bisa menonton di dua perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, termasuk PC, ponsel pintar, tablet, dan televisi. Hal itu menjadi solusi sempurna untuk menonton bersama keluarga, kerabat, ataupun sahabat.

Paket langganan Catchplay+ bisa ditemukan di aplikasi, website, serta platform rekanan termasuk IndiHome, First Media, XL Home, Transvision, smart TV mi TV dan LG, serta dalam bentuk voucher yang tersedia di e-Commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan JDID. Metode pembayaran yang tersedia termasuk kartu kredit/debit, transfer ATM, GOPAY, dan pulsa Telkomsel. (RO/A-1)