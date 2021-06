Video Terbaru Rapper Namewee Dikecam Penggemar Blackpink

RAPPER asal Malaysia Namewee mendapat kecaman karena lagu terbarunya “You Know Who Is My Father?” yang dirilis pada 28 Mei.

BLINK (nama fans Blackpink) berbondong-bondong mengecam rapper tersebut karena lirik lagunya yang dianggap melecehkan grup K-pop Korea tersebut.

Namewee, yang bernama asli Wee Meng Chee, menulis lirik dan membuat musik rap serta menyutradarai video musiknya itu bekerja sama dengan kasino online me88.

Video musik yang merupakan parodi tentang bagaimana seorang pria memamerkan kekayaan dan pengaruh ayahnya, menampilkan sekumpulan wanita berpakaian minim berjingkrak-jingkrak di kolam renang, di lapangan sepak bola dan di klub malam.

Dalam keterangan di postingannya, ia menuliskan: "moral lagunya adalah jangan main-main dengan orang kaya, mereka bisa piak wajahmu kapan saja mereka mau, bahkan di restoran steamboat".

Selama empat hari terakhir sejak rap diposting di media sosial, rapper asal Malaysia itu mendapat serangan tanpa henti dari BLINK di kolom komentarnya.

Banyak juga yang meninggalkan emoji muntah dan kotoran untuk mengekspresikan ketidaksukaannya.

Sedangkan penonton lain pun juga tersinggung dengan lirik seksisnya dan bagaimana video itu dianggap melecehkan wanita.

"Tidak sulit untuk menghormati Blackpink dan wanita. Ini sangat tidak sopan terhadap mereka jadi saya sangat berharap anda dapat meminta maaf atas tindakan anda," ujar salah satu BLINK di Instagram.

Sebenarnya Namewee telah beberapa kali berurusan dengan hukum karena memprovokasi ketegangan rasial dan ujaran kebencian yangmengandung unsur-unsur rasisme yang menodai citra Malaysia.(straitstimes/OL-5)