Juni 2021, Jadi Bulan Mencekam di Klik Film

Usai merayakan lebaran Idul Fitri 2021, Klik Film kembali menghadirkan film-film berkualitas. Memasuki bulan Juni 2021, ada lebih dari 20 film mancanegara bergenre horor dan thriller yang dihadirkan Klik Film, selain film nasional terbaru yang akan dilaunching pertengahan bulan ini.

Film-film bergenre horor dan thriller yang dihadirkan Klik Film tahun 2021 ini, diantaranya adalah Boys From County Hell yang diperankan oleh Jack Rowan, pemeran Bonnie di serial Peaky Blinders di Netflix. Film ini menceritakan tentang Sekelompok pekerja jalanan yang tangguh, dipimpin oleh Ayah dan Anak yang tidak akur, harus bertahan di malam ketika mereka secara tidak sengaja membangunkan vampir Irlandia kuno.

Selain itu, ada film berjudul The Awakening, Adoration, A Hard Day, In To The Labyrinth, Bite, Boys In The Tires, Cubs, Antviral, Memory:The Origins Of Alien, I Had A Blood Good Timea At House Harker,Hobo With Shotgun, the Incident, The Terror Of Hallows Eve, The Zombie King, Room For Rent, We Are What We Are, Let Me In, Funny Games, dan Night Of Living Dead, dan The Woman In Black yang diperankan oleh Daniel Radcliffe pemeran Harry Potters.

Bagi penggemar film Korea dan Mandarin, di bulan Juni 2021 ini, Klik Film juga menghadirkan film Korea berjudul A Hard Day, Beasts Clawing at Straws, Haemoo, Okay! Madam, The Himalayas, Find Your Voice, Perfect Imperfection, The Infernal Walker, The Rescue, dan Sword Master.

Direktur Klik Film, Frederica mengungkapkan, klik Film memiliki banyak penggemar film horor." Penggemar film horor sangat besar. Untuk itulah kami menghadirkan film-film horor atau thriller bagus di bulan Juni 2021 ini. Kita akan terus memberikan yang terbaik untuk seluruh pecinta film," ungkapnya.

Selain 30 puluh film terbaru yang disajikan, semua bisa menyaksikan ribuan film laimnya di Klik Film hanya dengan berlangganan Rp 10 ribu/minggu. (OL-12)