Lewat Prost Club Silaturahmi, Industri Kreatif Diharap Bangkit

INDUSTRI kreatif nasional menjadi salah satu sektor yang terkena dampak pandemi Ccvid-19 cukup signifikan. Sub sektor industri kreatif yaitu seni pertunjukan dan musik merupakan sub sektor yang selama ini melibatkan banyak sumber daya manusia mulai dari artis, pendukung acara, event organizer, pengelola venue dan lain-lain.

Prost Club, merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh OT Group pada 2020 silam, berbasis platform berbagi video YouTube. Salah satu misi Prost Club adalah membantu industri kreatif khususnya pertunjukan musik agar dapat bertahan dan pulih dari dampak pandemi covid-19.

Prost Club kembali menyelenggarakan acara pertunjukan musik yang bertajuk Silahturahmi Bersama OT, yang dikemas dalam sebuah pertunjukan musik yang disiarkan secara live di YouTube channel Prost Club.

“Program Prost Club ini merupakan sarana silahturahmi OT Group dengan mitra bisnis dan konsumennya. Sebuah acara hiburan untuk memberi semangat kepada mereka. Kami, para mitra dan konsumen tidak luput dari dampak pandemi covid-19. Selain untuk menebarkan optimisme, program ini juga kami tujukan untuk membantu mereka yang berada di industri kreatif. Industri ini menyerap banyak tenaga kerja, dan pandemi covid-19 memberikan imbas buruk terhadap bisnis mereka dengan banyaknya acara yang terpaksa dibatalkan. Melalui Program Prost Club, para pelaku industri kreatif khususnya sub sektor pertunjukan musik dapat kembali berkreasi dan berkarya, tentunya sedikit banyak memberi kontribusi positif terhadap kelangsungan aktivitas bisnis mereka,” papar Head of Corporate and Marketing Communication OT, Harianus Zebua dalam keterangan tertulisnya.

Sejak diluncurkan pertama kali pada Desember 2020, Prost Club telah berkolaborasi dengan sejumlah artis nasional Indonesia beserta tim pendukungnya, termasuk dengan sejumlah event organizer. Di antaranya adalah Boy William, Chicco Jerikho, Ari Lasso, Demian Aditya, Melaney Ricardo, Indra Herlambang, Agnes Monica, Dewa 19, Dewi Perssik, Setia Band, Cak Lontong, Rossa, Andmesh, Ronald, Tike dan masih banyak lagi.

“Saya sangat berterima kasih kepada OT Group melalui program Prost Club atas kesempatan untuk bisa kembali naik panggung dan menghibur masyarakat. Sepertinya hampir lupa rasanya menyanyi dan tampil di panggung akibat sepinya aktivitas pertunjukan musik selama pandemi covid-19,” ujar Charly, vokalis Setia Band.

Acara yang menerapkan protokol kesehatan sangat ketat ini, dengan persyaratan utama lolos Swab Test beberapa jam sebelum acara dimulai, melibatkan lebih dari 100 orang kru pendukung acara yang menangani acara, sound system, lighting, dancer, listrik, dan multimedia. Acara yang disiarkan secara live ini telah ditonton oleh lebih dari 200 ribu orang.

Selain acara hiburan, Prost Club juga membagikan sejumlah hadiah uang tunai, logam mulia, dan kendaraan bermotor sebagai tanda terima kasih kepada mitra dan konsumen atas dukungan yang diberikan selama ini.

“Kondisi dunia usaha saat ini memang belum sepenuhnya pulih, namun kita harus tetap optimis, saling bergandengan tangan untuk mengatasinya. Prost Club merupakan salah satu sumbangsih OT Group bagi masyarakat Indonesia, yang diharapkan membantu mendorong ekonomi kreatif kembali normal dan memulihkan kondisi ekonomi bangsa kita secara keseluruhan,” ujar Hari. (RO/A-1)