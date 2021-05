Trese, Anime Horor Filipina Tayang 11 Juni

NOVEL grafis populer Filipina karya Budjette Tan dan KaJO Baldisimo diadaptasi ke dalam bentuk serial anime. Serial ini diproduser Shanty Harmayn dan Tanya Yuson dari BASE Entertainment, sebuah studio yang berbasis di Jakarta dan Singapura.

Dikutip dari siaran resmi Netflix, trailer perdana "Trese" menampilkan sekilas latar belakang kota Manila, di mana makhluk dari kisah mitos asal Filipina bersembunyi di antara manusia. Serial anime ini pun mengikuti kisah Alexandra Trese yang harus berjuang melawan makhluk-makhluk supranatural jahat dari dunia lain.

Para pengisi suara yang terlibat dalam versi Bahasa Inggris dan Filipina, termasuk Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Jon Jon Briones (Ratched), Nicole Scherzinger (Moana), Manny Jacinto (The Good Place), Lou Diamond Phillips (La Bamba) dan Dante Basco (Avatar: The Last Airbender) yang ikut bergabung dengan Shay Mitchell (YOU, Pretty Little Liars) sebagai pengisi suara Alexandra Trese dalam Trese versi Bahasa Inggris.

Bintang Filipina Liza Soberano (My Ex and Whys, Alone / Together) akan mengisi suara Alexandra Trese untuk versi bahasa Filipina, bergabung dengan para pengisi suara profesional lokal lainnya, seperti Simon dela Cruz (Crispin dan Basilio), Apollo Abraham (Kapten Guerrero), Christopher Carlo Caling (Hank), Christian Velarde (Nuno), dan Eugene Adalia (Anton Trese). Language Voice Artist Director Filipina yang terkenal Rudolf Baldonado akan ikut mengarahkan para pengisi suara lokal yang berbakat.

Serial enam episode ini akan tayang pada 11 Juni. (Ant/OL-13)

Baca Juga: Yuh-jung Youn Menang di Oscar, Penonton Minari Melonjak