Mikha Tambayong Isi Suara Karakter Utama Raya and the Last Dragon

SEJUMLAH seniman perempuan Indonesia, yaitu Mikha Tambayong, Eva Celia, dan Ayu Dewi, mengisi suara untuk film Disney Raya and the Last Dragon dalam Bahasa Indonesia, yang akan tayang di layanan streaming Disney+ Hotstar pada 4 Juni 2021.

Melalui keterangan resmi, Jumat (21/5), aktris, penyanyi, dan legal consultant, Mikha Tambayong akan menjadi pengisi suara Raya, seorang

Guardian of the Dragon Gem (Penjaga Permata Naga) dari wilayah Heart.

Dalam perjalanannya, Raya akan tumbuh menjadi seorang pejuang tangguh yang memiliki kecerdasan setajam pedangnya.

Baca juga: Mortal Kombat Hadir di Catchplay+

Selain itu, presenter dan aktris, Ayu Dewi akan menjadi pengisi suara Sisu, naga terakhir dari Kumandra yang lugu dan lucu namun memiliki kekuatan sihir yang tidak terkalahkan.

Melengkapi deretan karakter ikonik dari film Raya and The Last Dragon, penyanyi muda, Eva Celia akan menjadi pengisi suara Namaari, seorang pejuang tangguh bertekad kuat dari wilayah Fang, yang juga merupakan musuh bebuyutan Raya.

Disney+ Hotstar sendiri dilengkapi dengan antarmuka dalam Bahasa Indonesia yang lebih mumpuni, mencakup judul, sinopsis, dan kata kunci yang telah disesuaikan dalam Bahasa Indonesia.

Untuk mengakses fitur ini, pengguna dapat menyetel pengaturan bahasa ke Bahasa Indonesia pada situs browser Disney+ Hotstar.

Anda juga dapat mengakses fitur ini pada aplikasi ponsel dengan mengubah pengaturan bahasa ponsel Anda ke dalam Bahasa Indonesia. (Ant/OL-1)