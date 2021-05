Mortal Kombat Hadir di Catchplay+

FILM aksi yang diadaptasi dari gim populer, Mortal Kombat, telah hadir di layanan streaming Catchplay+ sebagai konten Premier Perdana di Rumah.

Film yang dibintangi aktor Indonesia Joe Taslim itu, kini, bisa ditonton di Catchplay+ melalui berbagai akses termasuk website, aplikasi seluler, dan televisi.

"Kami sangat bangga bisa menambah koleksi Premier Perdana di Rumah kami dengan Mortal Kombat, terlebih dengan kehadiran Joe Taslim sebagai salah satu pemeran utamanya," kata Chief Marketing Officer Catchplay+ Roy Soetanto, melalui keterangan resmi, Jumat (21/5).

"Kami cukup yakin untuk mengatakan bahwa para movie lovers Indonesia bisa menantikan makin banyak film blockbuster terbaru di platform kami, yang tayang lebih awal dari sebelumnya," imbuhnya.

Mortal Kombat melengkapi koleksi Tayang Perdana di Rumah Catchplay+ setelah Peninsula, Wonder Woman 1984, The Little Things, Tom & Jerry the

Movie, Seobok, dan Godzilla vs Kong.

Film bisa diakses sebagai Single Rental Premium di Catchplay+ seharga Rp49.500 (termasuk pajak), yang telah disesuaikan dengan harga tiket bioskop.

Film Mortal Kombat kini bisa dinikmati di Catchplay+ melalui website, aplikasi untuk perangkat seluler ataupun televisi, serta via platform rekanan seperti IndiHome, First Media, dan XL Home.

Metode pembayaran yang tersedia termasuk kartu kredit/debit, transfer ATM, GoPay, dan pulsa Telkomsel. (Ant/OL-1)