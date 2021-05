Ini Alasan Anda Wajib Tonton Serial Move to Heaven

SERIAL Korea Selatan (Korsel) Move to Heaven, yang tayang di Netflix sedang ramai diperbincangkan lantaran dibintangi Lee Je Hoon. Selain itu, drama tersebut juga menyajikan kisah yang menyentuh hati.

Move to Heaven menceritakan tentang seorang pembersih peninggalan orang meninggal bernama Han Geu Ru (Tang Jun Sang) dan pamannya

yang seorang mantan narapidana, Cho Sang Gu (Lee Je Hoon).

Keduanya membantu menyampaikan pesan tidak tersampaikan dari orang yang telah meninggal kepada mereka yang dicintai.

Baca juga: Stone dan Thompson Bicara Soal Adu Akting di Cruella

Dengan konsep cerita yang unik dan berbagai kisah mengharukan di setiap episodenya, tidak heran jika serial ini akan menggetarkan hati siapa saja yang menyaksikannya.

Berikut adalah lima alasan mengapa Move to Heaven tidak boleh dilewatkan.

Cerita yang unik

Pernahkah Anda mendengar tentang pembersih trauma sebelumnya? Profesi ini membantu membersihkan rumah orang yang telah meninggal dan mengumpulkan barang-barang berharga miliknya.

Mereka kemudian memberikan barang-barang tersebut kepada orang-orang terdekat yang ditinggalkan, sambil menyampaikan pesan yang tidak sempat

terucapkan dari mereka yang telah tiada.

Sutradara Kim Sung Ho mengaku terinspirasi dari esai nonfiksi karya Kim Sae Byul berjudul Things Left Behind.

Melalui Move to Heaven, ia juga ingin menunjukkan pentingnya proses pembersihan trauma dalam sebuah perpisahan. Tentunya banyak hal baru yang bisa dipelajari dari serial ini.

Lee Je Hoon

Layaknya bunglon, aktor yang satu ini telah memainkan berbagai peran berbeda. Dari gangster yang bercita-cita menjadi seorang tenor di My

Paparotti hingga seorang profiler yang ingin menumpas kejahatan di Signal.

Dalam Move to Heaven, Lee Je Hoon ditantang untuk memerankan karakter yang sangat bertolak belakang dengan dirinya, yaitu seorang yang

kasar dan berantakan. Ia pun mengaku sangat senang berkesempatan memerankan Sang Gu dan menjadi sosok yang berbeda dari dirinya di dunia nyata.

Bintang muda berbakat

Tang Jun sang dan Hong Seung Hee adalah para pemain yang sedang naik daun dan akan mencuri perhatian Anda.

Tang Jun-sang dikenal lewat perannya sebagai tentara Korea Utara termuda yang menggemaskan di Crash Landing on You, sedangkan Hong Seung Hee merupakan cucu dari seorang pria yang memiliki impian tulus terhadap balet di Navillera.

Kedua bintang muda ini mengaku sangat senang bisa menjadi pemeran utama dalam serial Move to Heaven yang menghangatkan hati.

Lewat drama ini, Anda akan diajak melihat hubungan yang lucu antara Tang Jun Sang dan Hong Seung Hee sebagai dua sahabat sekaligus tetangga.

Kehadiran cameo yang luar biasa

Selain para pemeran utama, Anda akan menemukan banyak wajah familiar yang muncul sebagai cameo. Mulai dari Ji Jin-hee (Designated Survivor: 60 Days) yang memerankan sosok ayah Geu Ru dan saudara laki-laki Sang Gu, Choi Soo Young (Run On) yang memerankan seorang pekerja sosial dan

akhirnya bertemu dengan para pembersih trauma, serta Lee Jae-wook (Do Do Sol Sol La La Sol) yang belajar cara bertarung dari Cho Sang Gu.

Kemampuan akting hebat lainnya juga dapat Anda nantikan, termasuk dari Lim Won Hee, anggota grup idol PENTAGON Hong-seok, Jung Dong Hwan, Kevin Oh, dan masih banyak lagi.

Bromance yang mengharukan

Selain kisah menyentuh dari mereka yang telah meninggal, Anda juga akan menyaksikan hubungan bromance yang mengharukan antara Han Geu Ru dan Sang Gu.

Han Geu-ru yang memiliki sindrom Asperger sempat membuat Sang Gu kesulitan menyesuaikan diri. Sebaliknya, Geu Ru merasa pamannya yang

mantan narapidana sangatlah tidak rapi dan kasar. Namun, keduanya belajar beradaptasi dan mulai saling memerhatikan satu sama lain.

Lee Je Hoon dan Tang Jun Sang mengungkapkan sangat dekat layaknya kakak-beradik dalam kehidupan sebenarnya. (Ant/OL-1)