Serial The Time Traveler's Wife Mulai Produksi di New York

SERIAL drama HBO Original The Time Traveler's Wife tengah dalam produksi di New York. David Nutter (sutradara peraih Emmy untuk serial HBO Game of Thrones, Band of Brothers, serta nominasi untuk The Sopranos dan The Pacific) bergabung dalam produksi itu sebagai executive producer dan akan menyutradarai enam episode pada season pertama.

Dibintangi Rose Leslie, Theo James, Desmin Borges, dan Natasha Lopez, serial ini merupakan kisah cinta penuh intrik dan keajaiban, hasil adaptasi Steven Moffat dari novel terkenal karya Audrey Niffenegger.

The Time Traveler's Wife bercerita tentang Clare dan Henry, sebuah pernikahan dengan permasalahan perjalanan waktu.

Moffat mengatakan, "Ini merupakan kisah kehilangan namun bukan sebuah tragedi. Ini bercerita tentang sebuah perjalanan waktu namun bukan fiksi ilmiah. Terlepas dari hubungan Clare dan Henry yang semrawut, ini merupakan kisah tentang sebuah cinta yang agung, seperti pada umumnya – namun tidak harus beraturan."

"Ini merupakan proyek impian bagi saya. Saya selalu menyukai novel Audrey Niffenegger yang luar biasa juga menghanyutkan, dan hal ini menginspirasi saya berkali-kali, sehingga mengadaptasinya dalam format televisi merupakan sesuatu yang mengasyikan dalam kehidupan."

"Bekerja sama dengan David Nutter merupakan kehormatan dan mendatangkan keseruan, juga bersama Rose Leslie dan Theo James sebagai Clare dan Henry, serta Natasha Lopez dan Desmin Borges sebagai Charisse dan Gomez, ini akan menjadi sebuah kisah cinta yang kita perlukan saat ini," lanjutnya.

Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Drama Programming menyampaikan, "Steven Moffat adalah penulis yang sempurna untuk menghidupkan buku yang banyak penggemarnya dan kisah bergenre kehidupan pernikahan ini. Kami juga sangat senang dengan kembalinya David Nutter ke HBO untuk menyutradarai seluruh episode dari season ini." (RO/OL-1)