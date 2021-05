Cartoon Network Rayakan Hari Keju Bersama Tom and Jerry

TAHUKAH kamu bahwa ada perayaan khusus untuk salah satu produk olahan susu favorit semua orang? Ya – World Cheese Day (Hari Keju Sedunia) jatuh pada 4 Juni dan Cartoon Network mengajak semua penggemarnya bergabung dalam keseruan dengan resep cheesecake tanpa panggang ala Tom and Jerry, yang dapat dibuat dan dinikmati bersama keluarga.

Buatlah di pagi hari dan dapat menjadi makanan penutup yang enak dan lezat saat Hari Raya, Ulang Tahun, dan acara spesial lainnya. Selain resep berbahan keju, kamu juga dapat mengunduh stiker WhatsApp bertema Tom and Jerry’s Cheese Day melalui https://tomandjerry.cartoonnetworkasia.com.

Cartoon Network juga menyediakan video memasak bersama di Youtube untuk membantu kamu dalam membuat cheese cake itu.

Apa jadinya kalau Tom and Jerry tanpa keju? Selama lebih dari 80 tahun, keju sudah menjadi bagian utama dari kegiatan rutin Tom yang malang ketika berburu Jerry. Potongan keju dalam perangkap tikus, digantung pada seutas tali, keju itu benar-benar menjadi incaran Jerry.

Namun, terlepas dari tekad Tom bahwa suatu hari dia akan berhasil menangkap Jerry, rekor kegagalan Tom menangkap sahabat sekaligus musuhnya itu tak terhitung lagi. Kasihan Tom!

Jadikan liburan musim panas kamu kali ini penuh petualangan meskipun di rumah saja, dengan lebih dari 150 kegiatan yang dapat dilakukan dari microsite Cartoon Network’s Best Summer Ever www.cartoonnetworkasia.com/bestsummerever.

Selain itu, jelajahi bagian Gymsville bersama Tom and Jerry untuk memacu jantungnmu dengan rangkaian video olahraga rahasia Tom yang membuatmu terus aktif dan bugar, juga membakar kalori dari cheesecake yang kamu makan!

Pernahkah terpikir jika kamu menjadi bagian dari #TeamTom atau #TeamJerry? Mulai 21 Mei, ajak teman-temanmu dan cobalah filter Instagram Go Get Cheese di https://www.instagram.com/ar/793397047820009/, kamu dapat mengetahui apakah termasuk #TeamTom dan mengejar Jerry karena mencuri keju, atau menjadi #TeamJerry yang kabur dari sahabat sekaligus musuhnya itu!

Lengkapi pengalaman seru kamu bersama Tom and Jerry dengan menonton tayangan spesial di Cartoon Network. Mulai 31 Mei hingga 4 Juni, tonton episode-episode terbaru The Tom and Jerry Show pada pukul 10.30 WIB, dengan film fitur spesial Tom and Jerry: Willy Wonka and the Chocolate Factory pada 4 Juni pukul 11.30 WIB. (RO/OL-1)