Film Korsel Sweet & Sour akan Tayang di Netflix Mulai 4 Juni

FILM Korea Selatan (Korsel) terbaru berjudul Sweet & Sour akan tayang mulai 4 Juni di Netflix. Bergenre komedi romantis, film ini dibintangi oleh Jang Ki Yong, Chae Soo Bin, dan Krystal Jung.

Mengutip keterangan resmi Netflix, Rabu (19/5), Sweet & Sour mengisahkan momen-momen realistis dalam hubungan, mulai dari manisnya jatuh cinta hingga masamnya hubungan ketika dihadapkan pada berbagai persoalan.

Jang Hyeok (Jang Ki Yong) dan Jung Da-eun (Chae Soo Bin) harus menjalani hubungan jarak jauh saat sang lelaki mendapat pekerjaan baru. Kisah cinta mereka, yang dulunya manis, pun perlahan berubah karena jarak memengaruhi keduanya dalam banyak hal.

Hubungan cinta mereka semakin diuji ketika Jang Hyeok menghadapi godaan dari rekan kerja baru, Han Bo-yeong (Krystal Jung), yang menunjukkan ketertarikan padanya.

Meski awalnya Jang Hyeok menolak, Bo-yeong terus merayu hingga sukses membuat Jang Hyeok keliru memanggil sang kekasih Da-eun dengan nama

Bo-yeong.

Sweet & Sour disutradarai Lee Gye Byuk, yang sebelumnya dikenal lewat Cheer Up, Mr Lee, dan Luck-Key.

Lee Gye Byuk disebut akan menggambarkan secara realistis perubahan rasa dalam sebuah hubungan seiring dengan berjalannya waktu dan jarak yang memisahkan.

Jang Ki Yong dikenal lewat Reign of Chaos dan My Mister. Ia juga akan membintangi dua drama yang akan tayang pada tahun ini yakni My Roommate is A Gumiho dan Now, We Are Breaking Up.

Chae Soo Bin terakhir membintangi serial drama bertajuk A Piece of Your Mind pada 2020, sedangkan Krystal terakhir bermain dalam serial drama Search pada 2020. (Ant/OL-1)