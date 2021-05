Tarik Atensi, Jasa Raharja Rilis Film The Ways

Tingginya ketertarikan penikmat film Indonesia terhadap web series di berbagai platform digital, kian menarik atensi banyak pihak untuk ikut membuat tayangan tersebut. Tidak terkecuali Jasa Raharja yang menggandeng Agustinus Sitorus dan Endik Koeswoyo untuk menyutradarai web series terbaru mereka berjudul ‘The Ways’.

Web Series diproduksi oleh PIM Pictures dan Antiga Films ini merupakan persembahan dari Jasa Raharja dan BUMN. Sederet pemain film kenamaan tanah air ikut ambil bagian di debut penyutradaraan Agustinus Sitorus tersebut. Antara lain, Frislly Herlind, Sharon Sahertian Damara Finch, Geraldy Krechkhoff, Dearly Dave Sompie, Dita Faisal, serta menghadirkan special performance dari Brisia Jodie dan Fandy Christian serta Gabriella Ekaputri.

Agustinus Sitorus, CEO PIM Pictures sekaligus sutradara ‘The Ways: Cinta Jalan Terus menuturkan, serieal ini memberikan Ia pengalaman baru sebagai sutradara. “Setelah beberapa film sebelumnya menjadi produser, Puji Tuhan kali ini saya mencoba menjadi sutradara. Konten ‘The Ways: Cinta Jalan Terus’ ini sangat relate dengan kita dan membuat saya kian mengerti pentingnya berhati-hati di jalan. Kami harap penonton bisa menyukai karya terbaru kami ini.”

“Puji Tuhan animo penonton series Thw Ways cukup tinggi. Sejak premiere di Youtube Jasa Raharja Official meraup penonton lebih dari 100.000 penontong hanya dalam jangka waktu 3 hari. Semoga konten-konten positif seperti ini bisa terus mendapat sambutan positif dari penikmat film dan serial di Indonesia,” tambah Agustinus melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin (10/5).

Serial The Ways menyampaikan pesan tersirat Jasa Raharja tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan kemudahan pengajuan klaim asuransi Jasa Raharja bagi korban yang tertimpa musibah kecelakan transportasi. Penyampaian pesan Jasa Raharja dalam serial The Ways dianggap efektif karena melibatkan para influencer yang tengah diidolakan banyak penggemarnya.

The Ways telah rilis di kanal youtube Jasa Raharja dan diperankan oleh Dimas (Damara Finch), Aletha (Sharon Sahertian), Sisil (Frislly Herlind), Boris (Geraldy Kreckoff), dan Rere (Dita Faisal). Kehadiran Fandy Christian, Gabriella Ekaputri dan Brisia Jodie sebagai cameo dalam The Ways juga diyakini akan menambah greget pada serial yang lagi ditunggu-tunggu oleh penggemarnya ini. Nantikan kisah serunya The Ways Cinta Jalan Terus segera di kanal youtube Jasa Raharja. (OL-12)