HBO Rilis Foto-Foto Perdana House of the Dragon

HBO telah merilis foto-foto perdana serial drama House Of The Dragon. Diciptakan berdasarkan novel Fire & Blood karya George RR Martin, serial yang mengambil setting 300 tahun sebelum peristiwa Game of Thrones itu mengisahkan tentang House Targaryen.

House Of The Dragon, baru-baru ini, telah memulai produksi dan akan tayang di HBO dan tersedia untuk ditonton streaming melalui HBO GO pada 2022 mendatang.

Beberapa aktor yang akan tampil dalam serial itu adalah: