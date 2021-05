Ayo Isi Liburan Bersama Cartoon Network

BERSIAPLAH untuk menikmati keseruan bersama Cartoon Network di musim panas ini. Anak-anak dan keluarga mereka dapat mengikuti lebih dari 150 petualangan di CartoonNetworkAsia.com/BestSummerEver mulai 1 Mei hingga 27 Juni.

Seluruh keluarga dapat membuat tema special “fun zones” di tempat paling nyaman dan aman dalam rumah mereka untuk menghabiskan waktu berkumpul yang seru sepanjang liburan, akhir pekan, dan setiap hari selama dua bulan.

Kegiatan tersebut ada dalam lima tema permainan, musik, gerakan, eksplorasi dan games.

Permainan: Craft Creek bersama Looney Tunes merupakan sejumlah kegiatan yang membantu melatih kreativitas seluruh keluarga – menyiapkan resep lezat bertema musim panas, menyibukkan diri dengan aktifitas kerajinan tangan D.I.Y dan banyak masih lagi!

Musik: Toon Tunes Valley bersama We Bare Bears mengundang kamu bernyanyi sepuasnya, seperti yang dilakukan Ice Bear! Pilih lagu Cartoon Network favorit, pemanasan vokal dulu, lalu mulailah bernyanyi. Akan lebih seru lagi bila mengajak setiap anggota keluarga memilih lagu masing-masing dan membuat dekorasi panggung konser di rumah!

Gerakan: Gymsville bersama Tom and Jerry buat jantung kamu berdebar-debar dengan sejumlah video olahraga rahasia Tom. Bagaimanapun, kekocakan mereka mengharuskan mereka tetap menjaga stamina dan kini kamu juga bisa tetap fit dan aktif – seperti mereka.

Eksplorasi: Toonsplorer Island, dipandu Teen Titans Go! membawa kamu ke sejumlah petualangan. Unduh stiker WhatsApp, mobile wallpaper yang menampilkan tayangan favorit kamu, jadi host Zoom meeting di gua beruang, dan masih banyak lagi.

Games: Arcade Town bersama Ben 10 menjadi tuan rumah aneka games! Seperti halnya sebuah arcade sungguhan, pilih game favorit kamu yang mengajak kamu berkompetisi menjadi yang terdepan. Terima tantangan melalui beberapa sesi permainan yang luar biasa – dan undang teman kamu untuk melihat siapa pemain yang lebih baik.

Dengan lebih dari 150 kegiatan, ada banyak hal yang membuat para remaja dan mereka yang berjiwa muda sepanjang musim panas, seperti digital challenge untuk mendapatkan e-reward eksklusif seperti mobile wallpaper, stiker dan sertifikat!

Keluarga yang mengunggah foto atau video kreasi pertualangan di rumah mereka pada microsite Cartoon Network’s Best Summer Ever, mendapat kesempatan hasil karyanya tayang di TV dan memenangkan hadiah menarik.

Cartoon Network’s Best Summer Ever juga menyuguhkan serial original dan tayangan perdana spesial favorit siapapun selama delapan minggu, beberapa yang seru antara lain:

Serial kartun Looney Tunes terbaru, Looney Tunes Cartoons, mulai tayang Jumat (7/5) pukul 16.30 WIB di Cartoon Network sebagai persiapan penayangan di sinema film yang paling ditunggu-tunggu Space Jam: A New Legacy – film live action animasi tentang juara basket LeBron James dan petualangannya yang epik bersama Bugs Bunny dan kru Looney Tunes yang tak membosankan.

Tayangan spesial Ben Gen 10 berdurasi 1 jam pada Sabtu (22/5) pukul 10.00 WIB di Cartoon Network dan layanan streaming HBO GO, dengan Ben harus menyelamatkan dunia dari malfungsi Omnitrix yang menginfeksi manusia dengan DNA alien.

Adventure Time: Distant Lands’, episode keempat dengan durasi satu jam Together Again, pada Sabtu (12/6) pukul 20.00 WIB di Cartoon Network dan HBO GO, bersama Finn dan Jake yang Bersatu untuk petualangan paling penting dalam kehidupan mereka.

Akhirnya, para penggemar sejati pasti rela menambah koleksi pernak-pernik Cartoon Network mereka. Beberapa pilihan terbaru yang tersedia di Indonesia:

The Harvest

Rayakan ulang tahun bersama We Bare Bears dengan sejumlah pilihan kue rasa Vanilla, Red Velvet dan Chocolate! Lakukan pembelian kue-kue lezat secara daring atau langsung kunjungi Harvest Store terdekat.

California

Manjakan diri dengan tidur malam yang nyenyak bersama karakter favorit kamu mulai dari We Bare Bears dan Looney Tunes dengan sejumlah koleksi produk seprai California yang menghadirkan kelembutan, warna tahan lama dan jahitan yang berkualitas tinggi. Tersedia secara online mulai 15 Mei.

Cocolatte

Kenyamanan adalah yang utama bagi bayi. Bersiaplah untuk deretan kursi makan bagi, kursi mobil, stroller dan lebih banyak lagi dari Cocolatte! Kini tersedia secara online dan di toko kebutuhan bayi Anda terkemuka.

Kota Mas

Undang We Bare Bears ke rumah kamu dengan koleksi produk-produk gaya hidup yang unik! Mulai dari plushes, alat tulis sampai pakaian, kamu dapat mengintip untuk memilihnya. Lihat koleksinya sekarang di https://www.tokopedia.com/webarebears. (RO/OL-1)