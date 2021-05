In Treatment Kembali dengan Season 4 di HBO

SERIAL drama pemenang Emmy, In Treatment, akan hadir dengan season keempat mulai 24 Mei mendatang pukul 21.00 WIB secara eksklusif di HBO GO dan HBO.

Pemenang Emmy Uzo Aduba akan bermain sebagai pemeran utama, terapis yang menjadi fokus pada season ini, sebagai orang yang jeli dan empatik, Brooke Taylor.

Season dengan 24 episode ini akan tayang di HBO GO dan HBO dengan dua penayangan berturut-turut pada Senin dan Selasa malam pukul 21.00 WIB.

Pembuatan ulang dari serial ini mengambil setting Los Angeles masa kini dan menghadirkan trio pasien dengan permasalahan berbeda pada season ini, dengan Taylor membantu mengatasi sejumlah permasalahan masa kini beragam.

Masalah seperti pandemi global dan pergeseran besar dalam sosial dan budaya menjadi latar belakang pekerjaan yang akan dilakukan Taylor – sambil mengatasi keruwetan dalam kehidupan pribadinya.

In Treatment juga dibintangi Anthony Ramos sebagai Eladio, yang bekerja sebagai petugas kesehatan rumah untuk seorang anak dewasa dari keluarga kaya; Liza Colón-Zayas sebagai Rita, orang kepercayaan Taylor dan teman yang mendukung Taylor saat ia melawan iblis dalam dirinya setelah kehilangan yang mengubah hidupnya; John Benjamin Hickey sebagai Colin, sosok miliarder menawan yang berubah menjadi penjahat krah putih, menghitung dengan seluruh cara kehidupannya yang telah berubah setelah ia bebas dari penjara; Quintessa Swindell sebagai Laila, klien remaja Taylor yang tidak dapat dipercaya, berjuang untuk menemukan identitasnya sendiri, terpisah dari keluarganya yang sangat menuntut; dan Joel Kinnaman sebagai Adam, pacar Taylor yang lama tidak bertemu, datang dan pergi, muncul lagi untuk menambah kerumitan dalam hidupnya.

In Treatment diproduksi oleh HBO Entertainment; dengan executive producer Jennifer Schuur, Joshua Allen, Stephen Levinson, Mark Wahlberg, Melissa Bernstein, dan Hagai Levi; Joanne Toll dan Noa Tishby sebagai co-executive producer.

In Treatment diproduksi bersama Leverage, Closest to the Hole Productions dan Sheleg, diambil dari serial Israel, "Be'Tipul," diciptakan oleh Hagai Levi bersama Ori Sivan & Nir Bergman.

In Treatment awalnya tayang di HBO pada 2008, dibintangi Gabriel Byrne dan Dianne Wiest. Serial pemeang Emmy® ini juga menjadi pemenang Peabody dan AFI Award. (RO/OL-1)