Daftar Film Marvel Fase 4 Mulai 2021 sampai 2023

MARVEL Studios merilis trailer film Marvel Cinematic Universe Fase 4 yang menampilkan cuplikan baru dan mengonfirmasi tanggal rilis dan judul untuk film mendatang. Setelah berhenti pada 2020 sepenuhnya karena pandemi covid-19, Marvel Studios kini memiliki jadwal tayang film besar-besaran pada 2021.

Studio telah merilis acara TV WandaVision dan The Falcon dan Winter Soldier secara keseluruhan di Disney + dengan di setidaknya segelintir lagi yang akan datang. Di sisi film, Marvel Studios memiliki Black Widow yang tayang pada Juli, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pada September, dan Eternals pada November, dan Spider-Man: No Way Home akan dirilis pada Desember.

Setelah 2021, Marvel Studios memiliki lebih banyak lagi pertunjukan Disney + dalam berbagai tahap pengembangan, seperti serial Moon Knight yang dipimpin Oscar Isaac serta sejumlah film. Beberapa di antaranya diumumkan pada 2019 ketika Marvel Studios awalnya meluncurkan rencana MCU Tahap 4 mereka, seperti Ant-Man dan Wasp: Quantumania. Kini, dalam trailer yang lebih besar untuk merayakan warisan franchise tersebut, Marvel Studios telah mengungkap teaser MCU Phase 4 yang menawarkan banyak info baru.

Dalam video baru berjudul Marvel Studios Celebrates The Movies, studio merayakan warisan waralaba dengan cuplikan dari berbagai film dan bahkan bagian dari reaksi penonton terhadap Avengers: Endgame. Marvel Studios juga meluncurkan cuplikan baru dari Black Widow dan Shang-Chi serta cuplikan film Eternals pertama. Selain itu, video tersebut mengonfirmasi bahwa Black Panther 2 akan diberi judul Wakanda Forever dan Captain Marvel 2 akan diberi judul The Marvels. Selanjutnya, tanggal rilis Ant-Man 3 dan Guardians of the Galaxy 3 telah diungkap, yakni 17 Februari 2023 dan 5 Mei 2023.

Sebagian besar informasi judul dan tanggal rilis baru bakal melanjutkan film dengan karakter yang sudah mapan dan dicintai oleh penggemar. The Marvels mungkin salah satu entri yang lebih menarik di MCU Tahap 4, karena tidak hanya akan melihat kembalinya Carol Danvers oleh Brie Larson, tetapi melanjutkan cerita dari Monica Rambeau (Teyonah Parris) dan Kamala Khan (Iman Vellani) setelah perkenalan mereka masing-masing di WandaVision dan Ms Marvel.

Namun, ada yang benar-benar baru untuk dinantikan di Marvel Fase 4, seperti yang terlihat dari cuplikan film Eternals pertama dan penyertaan logo Marvel Studios Fantastic Four. Bersama dengan Black Panther 2, Ant-Man 3, Guardians of the Galaxy 3, Marvel Studios memiliki rencana yang kuat untuk apa yang akan datang di MCU Fase 4. Tidak diragukan lagi para penggemar tidak sabar untuk mendengar lebih banyak tentang film yang akan datang.

Tanggal rilis

1. Black Widow pada 9 Juli 2021

2. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pada 3 September 2021

3. Eternals pada 5 November 2021



4. Spider-Man: No Way Home pada 17 Desember 2021

5. Doctor Strange in the Multiverse of Madness pada 25 Maret 2022

6. Thor: Love and Thunder pada 6 Mei 2022

7. Black Panther: Wakanda Forever (Black Panther 2) pada 8 Juli 2022

8. The Marvels (Captain Marvel 2) pada 11 November 2022

9. Ant-Man and the Wasp: Quantumania pada 17 Februari 2023

10. Guardians Of The Galaxy Vol. 3 pada 5 Mei 2023

