Daftar Film yang Ditunggu Netizen Bakal Segera Tayang

Meski masih didera pandemi Covid-19, rumah produksi Falcon Pictures, tetap kreatif dengan memproduksi film-film terbaik. Lewat unggahan di akun instagram resminya @falconpictures_ ph yang sukses lewat film Warkop DKI Reborn ini, mengumumkan 10 judul film yang paling ditunggu masyarakat dunia maya. “Film-film dari @falconpictures_ yang paling ditunggu netizen yang mana sih?

Bisikin di kolom komentar dan Mention para pemain dan sutradara jangan lupa yah!direncanakan akan tayang tahun ini dan tahun depan,” caption postingan tersebut.

Film-film yang direncanakan akan tayang tahun 2021 dan 2022 tersebut diantaranya adalah,film Buya Hamka yang diperankan Vino Bastian, film Invalidite yang diperankan Jessica Mila dan Omar Daniel, film 12 Cerita Glen Anggara yang diperankan oleh Prilly Latuconsina dan Junior Robert, film Kata yang diperankan oleh Vanesha Presscilla, Rizky Febian dan Dikta, film Miracle In Cell No 7 yang diperankan oleh Vino Bastian, Indro Warkop dan Mawar De Jongh, film Hello Ghost yang diperankan Onadio, Tora Sudiro dan Enzy Storia, film Keluarga Slamet yang diperankan Indro Warkop dan Dessy Ratnasari, film Cinta Subuh yang diperankan oleh Rey Mbayang dan Dinda Hauw, film Lockdown yang diperankan Vino Bastian dan Mawar De Jongh, serta film Warkop DKI Kartun yang kembali menampilkan Aliando Syarief, Adipati Dolken Dan Randy Danishta.

Di postingan yang membawa angin segar bagi dunia film Indonesia yang saat ini sedang tidak sehat akibat pandemi ini mendapatkan respon positif dari netizen. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan ribuan like dan ratusan coment yang menyebutkan judul film yang ditunggu-tunggu oleh para netizen.

Akun @aidelfitri menuliskan film yang ia tunggu.” Keluarga Selamet dan Buya Hamka sanggaaat sangat di tunggu,” tulisnya. Film Buya Hamka dan Keluarga Slamet juga menjadi film yang paling ditunggu oleh akun @nerotbcat, “Buya Hamka kak Vino..Keluarga Slamet kapan, min?? Pen liat teh Desy.”

Sementara itu, jika melihat komentar yang ada, film Cinta Subuh dan 12 Cerita Glen Anggara masuk sebagai film yang paling banyak dipilih oleh di netizen di kolom komentar. 2 film yang diangkat dari novel karya Ali Farighi ini bersaing dengan film yang diangkat dari karya Luluk HF di kolom komentar. Kalau kamu, film apa yang paling dinantikan? (OL-12)