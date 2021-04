Sukses di India. Lionsgate Play Hadir di Indonesia

Setelah sukses meluncurkan Lionsgate Play di India, STARZ, salah satu platform streaming global premium telah meluncurkan aplikasi OTT Direct to-Consumer Lionsgate Play di Indonesia, sehingga memperluas kehadirannya di Asia.

Lionsgate Play menghadirkan perpustakaan film-film blockbuster Hollywood, franchise film, serta serial orisinil dan boxset pertama di Indonesia yang dapat diakses oleh khalayak luas di Indonesia.

"Indonesia adalah pasar yang menarik bagi kami. Jumlah penduduk yang besar dan beragam, peningkatan penggunaan data di daerah perkotaan dan pedesaan, dan adopsi OTT di semua demografi menciptakan peluang yang menarik bagi kami untuk meluncurkan Lionsgate Play," kata President & Chief Executive Officer STARZ, Jeffrey A. Hirsch dalam peluncuran yang dilakukan secara daring, Rabu (21/4).

Lionsgate Play Indonesia akan menghadirkan film-film blockbuster seperti "Hunger Games" dan "Twilight Saga" serta serial populer seperti "Weeds", "Power", "Mad Men", "The Spanish Princess". Ada pula film pemenang Academy Award seperti "The Aviator" dan "Babel" hingga drama romantis "Remember Me" dan film bertabur bintang seperti "Now You See Me".

Managing Director dari South Asia and Networks - Emerging Markets Asia di Lionsgate Play Rohit Jain, menambahkan bahwa pihaknya sangat bersemangat untuk membawa brand global tersebut ke pasar Indonesia dengan konten premium.

Ia juga mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk membuat konten produksi Indonesia. "Sekarang sudah semakin borderless, dan bahasa bukan halangan untuk menikmati karya. Semoga kita bisa melakukannya (produksi konten lokal) di Indonesia," kata Jain.

Layanan Lionsgate Play menyediakan dua model berlangganan untuk mengakses aplikasi yaitu Rp35 ribu per bulan dan Rp179 ribu selama setahun. Konten Lionsgate Play juga akan tersedia melalui berbagai penawaran bundle dengan mitra utama Telkomsel dan Telkom.

Guntur Siboro, General Manager dari Lionsgate Play Indonesia yakin bahwa kemitraan dengan Telkomsel dan Telkom akan menghadirkan pengalaman pelanggan yang nyaman dan akses mudah ke konten Lionsgate Play bagi pelanggan mereka.

"Kemitraan ini memungkinkan kami memberikan pengalaman hiburan terbaik kepada lebih banyak orang Indonesia," pungkas Guntur. (Ant/OL-12)