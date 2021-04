Marvel Rilis Cuplikan Film Shang-Chi and Legend of the Ten Rings

MARVEL Studios telah merilis trailer teaser lengkap untuk film Shang-Chi and Legend of the Ten Rings sekaligus merayakan ulang tahun bintang Simu Liu pada hari ini, Senin (19/4). Film yang sangat dinantikan ini merupakan awal dari franchise baru Marvel Cinematic Universe yang digawangi oleh pahlawan tersebut yang diperankan oleh Liu.

Dalam cerita film tersebut, Shang-Chi dibesarkan oleh ayahnya, Wenwu (Tony Leung), untuk menjadi muridnya. Wenwu menjabat sebagai kepala organisasi jahat yang dikenal sebagai Ten Rings (Sepuluh Cincin). Memang, Wenwu telah dikenal punya banyak nama di dunia film, termasuk Mandarin.

Saat kita melihat cuplikan Shang-Chi, dia telah jauh dari ayahnya selama 10 tahun setelah memilih untuk menjauh dari kehidupan pembunuhan dan kejahatan. Tapi masa lalu kembali menghantuinya secara besar-besaran.

Trailer-nya terlihat cukup fantastis dan terasa agak mirip dengan Black Panther yakni kisah seorang putra dengan warisan keluarga yang rumit. Ini merupakan pengalaman dari Marvel Cinematic Universe yang menarik, segar, dan baru, bukan sekuel atau prekuel, tetapi awal dari waralaba baru dengan karakter baru.

Destin Daniel Cretton (Just Mercy) menyutradarai film dari skenario oleh David Callaham, Cretton, dan Andrew Lanham. Dalam cuplikan film itu terdapat beberapa adegan perkelahian yang luar biasa dan sinematografi dari salah satu Bill Pope (The Matrix, Scott Pilgrim vs. the World).

Shang-Chi dan Legend of the Ten Rings juga dibintangi oleh Awkwafina, Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu, Ronny Chieng, dan Michelle Yeoh. Film ini tayang di bioskop pada 3 September 2021. (Collider/OL-14)