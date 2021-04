Hyun Bin Jadi Duta Merek Ecovacs Robotics

PRODUSEN robot layanan rumah tangga Ecovanc Robotics, Selasa (13/4), mengumumkan bahwa aktor Korea Selatan (Korsel) Hyun Bin menjadi duta merek mereka untuk lima negara di Asia yaitu Indonesia, Singapura, Korsel, Thailand, dan Vietnam.

Kemitraan bersama Hyun Bin merupakan representasi tema baru rangkaian penuh robot layanan rumah dari Ecovas, "The Best Just Got Better" atau "Yang Terbaik kini Makin Baik".

Sebagai artis yang berpengaruh di Asia, Hyun Bin menimbulkan inspirasi tentang keberanian, yang terus-menerus menantang dirinya sendiri untuk mencoba berbagai aspek karakter. Bersama-sama, Ecovacs dan Hyun Bin memiliki tujuan menunjukkan keyakinan bersama untuk selalu menantang diri kita sendiri demi menyongsong hari esok yang lebih baik, tanpa memandang pencapaian kita saat ini.

Baca juga: Film Buya Hamka Dibintangi Aktor dan Aktris Lintas Generasi

Sangat populer di Korsel, Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Asia Tenggara, nama Hyun Bin sudah dikenal di tiap rumah tangga berkat perannya dalam banyak film dan drama televisi Korea.

Hyun Bin memiliki temperamen yang elegan, baik hati, dan lemah lembut, sehingga menimbulkan perasaan hangat dan nyaman bagi para penggemarnya. Hal itu sangat sejalan dengan ciri khas emosional dari visi Ecovas yaitu Sebuah Robot untuk Tiap Keluarga.

"Hyun Bin populer di seluruh Asia. Jika Anda pernah menonton filmnya atau menyaksikan acara TV, dia memancarkan aura yang penuh dengan kepercayaan diri, kehangatan, kewibawaan, dan kenyamanan. Ecovacs juga percaya dengan desain elegan, dengan menjadi tren, dan kepercayaan diri dalam kemampuan kami untuk memberikan kehangatan dan kenyamanan yang diharapkan dari produk kami, kepada pelanggan kami. Kami bangga menghadirkan Hyun Bin sebagai duta merek kami, dan memainkan peran dalam strategi kami untuk memperkuat hubungan emosional antara merek kami dan pengguna kami," ungkap Pejabat Eksekutif Tertinggi Ecovacs Robotics David Qian.

Kolaborasi mendatang dalam kampanye bersama Hyun Bin akan menjadi bagian dari peluncuran akbar DEEBOT T9 dan DEEBOT N8 Family yang akan datang (termasuk N8 PRO, N8, dan N8+).

DEEBOT T9 dan N8 Family akan tersedia di Shopee mulai 17-18 April 2021 dalam Brand Day Promotion dan Tokopedia, Blibli, dan Lazada mulai 19 April 2021 dan seterusnya.

DEEBOT N8 dan N8+ telah tersedia dalam toko Global di Lazada pada 13 April 2021. (RO/OL-1)