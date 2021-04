HBO Rayakan 10 Tahun Game of Thrones

APRIL ini menandai perayaan 10 tahun penayangan perdana serial terkenal Game of Thrones. Karenanya, HBO meluncurkan The Iron Anniversary, sebuah perayaan untuk mengenang serial original ini, dengan melibatkan beberapa penggemar beratnya dan mengajak penonton mengikuti petualangan berikutnya dari tayangan ini, dengan House of the Dragon yang akan hadir pada 2022.

Dimulai dengan The Game of Thrones Reunion Hosted By Conan O'Brien melalui streaming di HBO GO, para penggemar dapat melihat wajah-wajah tak asing dari empat Great Houses dan Dothraki dalam panel dua episode ekslusif.

Pengambilan gambar berlangsung selama pembuatan Season 8, tayangan spesial reuni ini menghadirkan penampilan para pemain seperti Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Isaac Hempstead Wright, Sean Bean, Kit Harington, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Mark Addy, dan Jason Momoa.

Mulai 12 hingga 26 April, para penggemar juga dapat berbagi kenangan terbaik mereka dari Game of Thrones melalui laman resmi HBO Asia Facebook, Instagram, atau Twitter dan meraih kesempatan memenangkan sebuah satu throne kekinian – kursi Secretlab OMEGA Game of Thrones Collection (senilai Rp5,7 juta) – dan merchandise eksklusif Game of Thrones. (RO/OL-1)