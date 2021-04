Gim Undawn akan Dirilis Tahun Ini

PENGEMBANG dan penerbit gim Free Fire, Garena, mengumumkan akan menerbitkan Undawn, yakni game open-world survival shooter yang berisi pertarungan open-world dan pengalaman bermain game AAA.

Diumumkan secara resmi pada ajang Garena World 2021, event game dan esports terbesar di Asia Tenggara, gim tersebut akan tersedia pada perangkat iOS, Android, dan PC untuk seluruh pemain di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.

"Para gamer di kawasan ini memiliki apresiasi yang dalam untuk gim shooter dan gim open-world. Ditambah dengan sifat mereka yang sangat banyak akal dan ingin tahu, kami dengan senang hati mempersembahkan Undawn, gim yang dibuat khusus untuk selera mereka," ujar Senior Director, Business Development Garena Hai Wang dalam keterangan tertulis, Senin (5/4).

Undawn akan mengajak pemain ke dunia pascaapokaliptik yang dikuasai zombie dan menggabungkan gameplay Player vs Player (PvP) dan Player vs

Environment (PvE).

Pemain harus menghindari ancaman para zombie dan manusia lain saat berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan bahaya itu.

Dibangun menggunakan Unreal Engine 4, Undawn akan menghadirkan open-world yang sangat luas dengan gameplay multipemain dan mengutamakan tampilan grafis.

Undawn menawarkan berbagai gaya permainan, yaitu bebas menjelajahi open-world yang luas dan beragam, berjuang untuk bertahan hidup -- sendiri atau dalam tim -- menggunakan beragam pilihan senjata dan gaya bertarung, serta berburu dan crafting berbagai sumber daya dan in-game item, termasuk bahan bangunan, yang dapat digunakan untuk membangun markas.

Dikembangkan oleh Tencent Games LightSpeed dan Quantum Studios, Garena akan menerbitkan Undawn di berbagai kawasan, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan lainnya melalui perangkat iOS, Android, dan PC pada tahun ini.

"Garena adalah mitra yang sempurna untuk menerbitkan Undawn di wilayah ini. Kami yakin bahwa pemahaman mereka yang tidak tertandingi tentang

komunitas gim lokal dan judul-judul populer yang berhasil mencetak prestasi akan memberikan pemain gim di wilayah ini hal yang mereka

sukai," ujar Produser Eksekutif Lightspeed & Quantum Studios, Tencent Games Rick Li.

Bertajuk Be The First Raven--Raven adalah sebutan untuk pemain gim Undawn--game tersebut sedang dalam tahap pengujian pra-alfa.

Undawn dibangun di atas pengalaman Garena dalam menghadirkan berbagai judul gim.

Sebelumnya, dalam acara Garena World 2019, Garena meluncurkan Call of Duty: Mobile (CODM), yang menghadirkan pengalaman baru bagi pengguna seluler dengan gameplay ikonik, dan saat ini telah dipertandingkan secara global. (Ant/OL-1)