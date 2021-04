Dibintangi Winslet, Mare of Easttown Mulai Tayang di HBO 19 April

DIBINTANGI peraih Academy Award, Emmy, dan Golden Globe Kate Winslet, dari kreator dan penulis Brad Ingelsby, dengan semua episode disutradarai oleh Craig Zobel, serial pendek tujuh episode Mare Of Easttown akan tayang berbarengan waktunya dengan di Amerika Serikat (AS) pada 19 April mendatang pukul 9.00 WIB eksklusif di HBO GO dan HBO, dengan penayangan ulang pada hari yang sama pukul 22.00 WIB di HBO.

Ingelsby kembali ke Pennsylvania untuk menulis serial ini, sebuah eksplorasi dari sisi gelap suatu komunitas terbatas dan menyelidiki kebenaran bagaimana keluarga dan tragedi masa lalu dapat menentukan masa kini.

Winslet tampil sebagai Mare Sheehan, seorang detektif di kota kecil Pennsylvania yang menyelidiki pembunuhan local saat kehidupan di sekitarnya berantakan.

Mare Of Easttown juga dibintangi Julianne Nicholson sebagai Lori Ross, sahabat baik Mare sejak kecil; Jean Smart sebagai Helen, ibu Mare; Angourie Rice sebagai Siobhan Sheehan, putri Mare; Evan Peterssebagai Detective Colin Zabel, detektif provinsi yang dipanggil untuk membantu investigasi Mare; Guy Pearce sebagai Richard Ryan, seorang profesor penulisan kreatif setempat; David Denman sebagai Frank Sheehan, mantan suami Mare; Joe Tippett sebagai John Ross, suami Lori dan kekasihnya di sekolah; Cailee Spaeny sebagai Erin McMenamin, remaja yang tinggal terisolasi bersama ayahnya yang tidak stabil, John Douglas Thompson sebagai Chief Carter, bos Mare di Easttown Police Department; Patrick Murney sebagai Kenny McMenamin, ayah Erin; James McArdle sebagai Deacon Mark Burton; Sosie Bacon sebagai Carrie Layden, ibu Drew dan mantan pacar Kevin; serta Neal Huff sebagai sepupu Mare, Father Dan Hastings.

Serial pendek ini juga menampilkan Kate Arrington, Ruby Cruz, Eisa Davis, Enid Graham, Justin Hurtt-Dunkley, Izzy King, Mackenzie Lansing, Cameron Mann, Kiah McKirnan, Jack Mulhern, Anthony Norman, Drew Scheid, dan Madeleine Weinstein. (RO/OL-1)