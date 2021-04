Anggun Jadi Artis Asia Terlaris Dunia pada Penghargaan Musik Rusia

PRESTASI membanggakan kembali diukir penyanyi kelahiran Indonesia Anggun. Juara World MusikAward®, juri Asia‘s Got Talent, dan The Masked Singer Perancis, dan United Nations Goodwill Ambassador itu mengukir sejarah dengan menerima penghargaan 'Duet of the Year' untuk di lagu 'Caruso' bersama almarhum Maestro Luciano Pavarotti di ajang bergengsi ‘Bravo International Clasiccal Music Awards’, sebagai perayaan musik terkemuka di Rusia, di panggung legendaris Teater Bolshoi.

Dengan banyaknya single yang bertengger dalam tangga lagu di Rusia, Anggun pun menjadi penyanyi terlaris Indonesia dan Asia di negara tersebut. Penghargaan itu sekaligus menunjukkan kesuksesan Anggun di seluruh dunia, termasuk sekarang di Rusia.

“Saya sangat bangga telah dianugerahi penghargaan khusus ini. Saya telah mengadakan konser di Moskow sebelum pandemi dimulai, dan saya berjanji pada diri sendiri untuk dapat kembali secepat mungkin. Ajang perayaan The Russian Music Awards adalah kesempatan terbaik bagi saya untuk tampil lagi dalam menghibur warga Rusia," ujar Anggun.



Penghargaan itu, merupakan penghargaan internasional lainnya untuk Anggun. Bukan itu saja, penghargaan itu juga semakin mengukuhkannya sebagai artis kelahiran Indonesia yang paling banyak mendapatkan penghargaan di luar negeri.

Tahun ini sepertinya akan penuh dengan proyek baru yang menarik. “Banyak hal baik yang datang untuk saya. Saya tidak sabar untuk membagikannya dengan anda,”terang Anggun. (RO/A-1)